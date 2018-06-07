Bursa TOHM şehrin yüz akı oldu

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursa Olimpik Hazırlık Merkezi, toplamda 106 sporcusu ile Ankara TOHM'dan sonra Olimpiyatlara en fazla sporcu yetiştiren merkez haline geldi.

Bursa Olimpik Hazırlık Merkezi, Yüzme, Atletizm, Güreş (grekoromen, serbest) ve Tekvando branşlarında eğitilen 91 sporcu, ayrıca olimpik havuza yükselmiş 15 sporcu ve toplamda 106 sporcusu ile Ankara TOHM’dan sonra Olimpiyatlara en fazla sporcu yetiştiren merkez haline geldi. Sporcuların dışında, akademik danışman, branş eğitimcisi, psikolojik danışman, spor masörü, fizyoterapist, beslenme uzmanı, hekimler ve 18 antrenörle en iyi şekilde yetiştirilen Bursa Olimpik Hazırlık Merkezi sporcuları, 2018 yılında; Ulusal müsabakalarda 205, Uluslararası müsabakalarda da 88 madalya alarak gerek uluslararası organizasyonlara, gerekse 2020 ve 2024 Olimpiyatlarına sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

MADALYALARA AMBARGO

Son olarak İstanbul'da düzenlenen U-23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı'ndaki 10 sıkletin 9’unu Bursa TOHM güreşçileri oluşturdu ve şampiyonada 7 madalya kazanarak TOHM projesinin yüz akı oldu. Buna göre; 60 kg’da Kerem Kamal altın madalya, 130 kg’da Osman Yıldırım gümüş madalya, 55 kg’da Ekrem Öztürk gümüş madalya, 72 kg’da Cengiz Aslan gümüş madalya, 82 kg’da Burhan Akbudak bronz madalya, 98 kg’da Süleyman Erbay bronz madalya ve 77 kg’da Fatih Cengiz bronz madalya kazandı.

ŞAHİN’DEN TEŞEKKÜR

Gençlik Spor ve İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin ise yaptığı açıklamada “Tüm sporcularımızı ve teknik ekibi canı yürekten kutluyor, TOHM projesinde bizlere hertürlü desteği veren başta sayın bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak beye Şükran'larımızı sunuyoruz. Yine projeyi başlatan ve devamında hep yanımızda olan spor genel müdürümüz sayın Mehmet Baykan'a, genel müdür yardımcılarımıza ve genel müdürlükte projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Rabbim işallah sporcularımızın Olimpiyat başarılarınıda bizlere göstersin” ifadelerini kullandı.

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