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Bursa Nilüfer Belediyespor'a Çetin'den imza

GEÇTİĞİMİZ sezon Taşavo YİBO Hentbol Spor Kulübü’ne transfer olan milli hentbolcu Çetin Çelik, 1 yıl aranın ardından tekrar Nilüfer Belediyespor’a döndü. Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin güçlü ekiplerinden Nilüfer Belediyespor,...

Bursa Nilüfer Belediyespor'a Çetin'den imza
GEÇTİĞİMİZ sezon Taşavo YİBO Hentbol Spor Kulübü’ne transfer olan milli hentbolcu Çetin Çelik, 1 yıl aranın ardından tekrar Nilüfer Belediyespor’a döndü.
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin güçlü ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, milli oyuncu Çetin Çelik ile sözleşme imzaladı. Yeni sezonda yeniden Nilüfer Belediyespor forması giyeceği için mutlu olduğunu dile getiren Çetin Çelik, “Profesyonel hayatımın en önemli bölümleri Nilüfer Belediyespor’da geçti. Burası benim evim. 2017-2018 sezonunda ligde üst sıraları hedef belirleyen takımıma katkı koyacağıma inanıyorum” dedi.
Çetin Çelik’e güvenlerinin tam olduğunu açıklayan Başkanı Muhammet Aydın, “Lig’de gol kralı olmuş, milli formayla gururumuz olmuş bir kardeşimizi tekrar aramızda görmekten mutluyuz. Çetin’in başarılı maçlar çıkararak takımımıza ivme kazandıracağına inanıyoruz” diye konuştdu.

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