Bursa iş dünyası, Bursaspor'un yanında

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Bursa iş dünyası, kentin en önemli markası olan Bursaspor için kenetlendi. Bursa Valiliği öncülüğünde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bursaspor’a destek toplantısında iş dünyası temsilcileri yeni sezonda yeşil beyazlı kulübe destek sözü verdi.

BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, geçtiğimiz sene iş dünyası temsilcilerinin Bursaspor için başlattığı kampanyanın oldukça başarılı geçtiğini ve kulübe ciddi bir kaynak sağlandığını vurguladı. İş dünyasının bu yıl kulübün yanında olmaya devam etmesinin önemine işaret eden Vali İzzettin Küçük, “Bursaspor her kesimi bir araya getiren ortak değerler ve markalardan birisidir. İş dünyamızın da katkılarının değeri parayla ölçülemez. Şehir kimliğinin oluşmasında kulübümüzün payı büyük. Bursa’yı ve Bursaspor’u daha güzel yarınlara taşımak için birlikte hareket etmeyi sürdürmeliyiz” dedi.

“BURSASPOR’UMUZA OMUZ VERECEĞİZ”

Bursaspor Başkanı Ali Ay’ın iş dünyası tarafından sevilen ve sayılan isimlerden birisi olduğunu da kaydeden Vali İzzettin Küçük, "Ali Ay başkanımıza ve yönetimimize güveniyoruz. Kent olarak başkanımızla, yönetimimizle, teknik heyet ve futbolcularımızla omuz omuza vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

"BURSA İŞ DÜNYASI BURSASPOR’UN YANINDA"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay ise, 11 Ağustos’ta yapılacak Fenerbahçe deplasmanında yeşil beyazlı takıma başarılar diledi. 2010’da kazanılan şampiyonluk ruhunu anımsatan Burkay, yeni sezonda yeni başarılara imza atılacağını inandıklarını kaydetti. İbrahim Burkay, “Bursa iş dünyası olarak Bursaspor’umuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Bursa’nın sevdası olan Bursaspor’a elimizden gelen katkı vermeyi istiyoruz. Bu yolculukta bize liderlik eden Bursa Valimiz İzzettin Küçük’e şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“BURSASPOR’UN GÜÇLÜ BİR SEYİRCİ PROFİLİ VAR”

Bursaspor taraftarının kulübün en önemli itici gücü olduğunu ifade eden Burkay, “Bu takımın 12. oyuncusu hiç şüphesiz yeşil beyazlı taraftardır. Bursaspor’umuzun kendine has çok güçlü bir seyirci profili var. Geçen sene Bursaspor’umuzun 15 bin olan seyirci ortalamasını iş dünyası temsilcilerimizin de destekleriyle 20 bine çıkardı. İş dünyası temsilcileri olarak 12 binin üzerinde kombine organizasyonu gerçekleştirdik. Bursa iş dünyası olarak takımımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Bu sezon yeni bir teknik kadro ve ekip var. Umut ediyorum ki, bu yeni teknik kadroda bu mücadele ruhunu bu sezon daha yüksek noktaya taşıyacağız” şeklinde konuştu.

ALİ AY: “İŞ DÜNYASI HER ZAMAN KULÜBÜMÜZÜN YANINDA”

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Bursa Valiliği öncülüğünde bir araya gelen iş dünyası temsilcilerine yeşil beyazlı kulübün yanında olduğu için teşekkür etti. Bursa iş dünyasının Bursaspor’un her zaman yanında olduğunu ifade eden Ali Ay, “Bursa Valimiz Sayın İzzettin Küçük’ün liderliğinde ve BTSO öncülüğünde iş dünyası kuruluşlarımız ile temsilcilerimiz bizlere maddi ve manevi olarak her zaman destek veriyor. Bundan sonra da destek vermeye devam edecek. BTSO ve iş dünyası kuruluşlarımızla birlikte geçtiğimiz sene güzel bir kampanyaya imza attık. 2,5 milyon liralık bir kombine satışı gerçekleşti. İş dünyamızın destekleriyle Bursaspor ayakta kalacak. Çünkü bu takım hepimizin” dedi.

"BURSASPOR’A DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bursaspor olarak bu yıl kombine sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Ali Ay, “Localarımız ve kapı isim haklarımızdan satışı devam edenlere de Sanayiciler ve İş Adamı Dernekleri (SİAD) ve şirketlerimiz isterlerse kendi isimlerini yazdırabilir. Birlik ve beraberlik ruhuyla takımımızı daha güzel günlere taşıyacağız. Bursaspor’umuzu iyi günde kötü günde destek veren tüm yöneticilerimize, iş dünyası kuruluşlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ederim” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız da Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de yeşil beyazlı takıma desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

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