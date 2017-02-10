Bursa'da hakemi protestoya ceza yağdı

BURSA 1'inci Amatör Küme'de oynadıkları Cihanspor müsabakasının ilk dakikasında maçı bırakarak hakemleri protesto eden Kemerçeşme Kanaryaspor oyuncuları, antrenörü, yönetici ve başkanına ceza yağdı.Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 25 Ocak’ta Şahin Başol Tesisleri’nde oynanan müsabakada hakemleri protesto eden Kemerçeşme Kanaryaspor'un oyuncuları Sergen Erdoğan, Mustafa Akyıldız, İsa Kahya, Melih Cengiz, Gürkan Keskin, Ali Bayrak, Murat Demirkol, Melih Yeşildağ, Sinan Şendağ, Engin Yeşilli ve Selim Uncu'ya 3'er maç, men cezası verdi. Kurul, ayrıca Kemerçeşme Kanaryaspor'u 3-0 hükmen yenik saydı, 3 puanını da sildi.Kulüp Başkanı Kadir Kaynak ise yaptığı açıklamalar nedeniyle 90 gün, takımı sahadan çekmesi nedeniyle 30 gün, toplamda 120 gün ceza aldı. Kemerçeşme Kanaryaspor yöneticisi Orhan Şanlı, antrenör Cengiz Medin’e de takımı sahadan çekmeleri sebebiyle 30'ar gün ceza verildi.

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