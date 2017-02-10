Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefonda görüştü
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı...

Bursa'da hakemi protestoya ceza yağdı

BURSA 1'inci Amatör Küme'de oynadıkları Cihanspor müsabakasının ilk dakikasında maçı bırakarak hakemleri protesto eden Kemerçeşme Kanaryaspor oyuncuları, antrenörü, yönetici ve başkanına ceza yağdı. Amatör Futbol...

Bursa'da hakemi protestoya ceza yağdı
BURSA 1'inci Amatör Küme'de oynadıkları Cihanspor müsabakasının ilk dakikasında maçı bırakarak hakemleri protesto eden Kemerçeşme Kanaryaspor oyuncuları, antrenörü, yönetici ve başkanına ceza yağdı.
Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 25 Ocak’ta Şahin Başol Tesisleri’nde oynanan müsabakada hakemleri protesto eden Kemerçeşme Kanaryaspor'un oyuncuları Sergen Erdoğan, Mustafa Akyıldız, İsa Kahya, Melih Cengiz, Gürkan Keskin, Ali Bayrak, Murat Demirkol, Melih Yeşildağ, Sinan Şendağ, Engin Yeşilli ve Selim Uncu'ya 3'er maç, men cezası verdi. Kurul, ayrıca Kemerçeşme Kanaryaspor'u 3-0 hükmen yenik saydı, 3 puanını da sildi.
Kulüp Başkanı Kadir Kaynak ise yaptığı açıklamalar nedeniyle 90 gün, takımı sahadan çekmesi nedeniyle 30 gün, toplamda 120 gün ceza aldı. Kemerçeşme Kanaryaspor yöneticisi Orhan Şanlı, antrenör Cengiz Medin’e de takımı sahadan çekmeleri sebebiyle 30'ar gün ceza verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.