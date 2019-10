Bursa'da 'Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri' heyecanı başlıyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sahip olduğu doğal zenginlikleri ve yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri, 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri etkinliğinde spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek. Türkiye’nin en büyük etkinliklerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri’nde; dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, fotoğrafçılık, tenis, bocce, kanyon ve atletizm gibi birçok branş hem tanıtılacak hem de katılımcılara yerinde deneme fırsatları sunulacak. Hüdavendigar Kent Parkı’nda 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak etkinlikler kapsamında 49 farklı kamu kurumu, spor kulübü ve spor topluluğu gün boyunca sürecek tanıtım faaliyetlerinin yanında, her yaştan vatandaşların izleyerek, öğrenerek ve deneyerek tecrübe edinebileceği faaliyetler gerçekleştirilecek.

ANA KONSEPT: APOLLO KELEBEĞİ

Bu yıl gerçekleştirilecek etkinliğin ana konsepti ise Uludağ’ın endemik türü olan Apollo kelebeği olarak belirlerdi. Tüm dünyanın peşinde olduğu fakat nesli tükenmek üzere olan bir Uludağ güzeli olan Apollo kelebeğini görenlerin sayısı giderek azalıyor. Temmuz ve ağustos aylarında Uludağ’ın eşsiz çayırlarında gezen Türkiye’nin en büyük kelebeği Apollo, sahiplenmeyi ve korunmayı bekliyor. Bu türün korunmasına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl ki konsept Apollo kelebeği olarak belirlendi.

FARKLI ETKİNLİKLER

Söyleşi, konser, spor tırmanış temel eğitimi, spor tırmanış yarışması, oryantiring yarışması, labirent oryantiring etkinlikleri, mini golf, macera parkuru, canlı langırt, motor sporları gösterileri, tenis, geleneksel ve modern okçuluk etkinlikleri, temel rafting eğitimi, kano yarışması, amatör telsiz eğitimi, arama ve kurtarma tatbikatları, bisiklet ile yavaş gitme yarışması, bisiklet engel yarışması, sokak oyunları etkinliği, kamp, karavan ve izcilik faaliyetlerinin tanıtımı, bocce etkinlikleri, sağlıklı yaşam koşusu ve jimnastik etkinlikleriyle Bursalılar hafta sonunu dolu dolu geçirecek.

DÜNYAYA DUYURULACAK

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Bursa Şubesi tarafından yapılacak çalışma kapsamında ise belirlenen telsiz kodu olan TC16DOGA kodu ile 4. Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri dünya amatör telsizcilerine duyurulacak ve etkinlik kapsamında bilgi verilecek. Mustafakemalpaşa Dağcılık Kulübü’nün koordinasyonunda gerçekleşecek spor tırmanış yarışması ise Hüdavendigar Kent Parkı Spor Tırmanış Duvarı’nda gerçekleşecek. 8-9, 10-11 ve 12-13 yaş grubunda erkek ve kadın sporcuların katılım sağlayabileceği yarışmanın kayıtları etkinliğin gerçekleşeceği gün olan 6 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00 itibarıyla düzenleme kurulu tarafından etkinlik mekânında alınacak. Türkiye Oryantiring Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ve Safari Doğa Sporları Kulübü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek oryantiring yarışmasının kayıtları ise online olarak http://www.oryantiringyarislari.com/ web sitesi üzerinden alınacak. 6 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşecek yarışmaya tüm yaş grubundan erkek ve kadın sporcular katılım sağlayabilecek.

BİSİKLET SPORUNA ÖZEL ETKİNLİKLER

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek bisiklet sporu etkinlikleri kapsamında etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara güvenli sürüş eğitimi verilecek. Bununla birlikte bisiklet ile yavaş gitme yarışması ve dağ bisikleti engel yarışında da her yaştan vatandaş macera dolu anlara tanık olacak. Bu yarışmaların kayıtları ise etkinlik mekânında düzenleme kurulu tarafından alınacak.

TURİZM STANDARTLARI YÜKSELİYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, düzenlediği basın toplantısında Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri programını kamuoyuna duyurdu. Bursa’nın doğru bir turizm planlamasına ihtiyaç olduğunu her fırsatta vurguladığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Kentimizin sahip olduğu doğal zenginlikleri ve yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla doğa sporları ve doğa turizmi günleri etkinliğimizi dördüncü kez hayata geçiriyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da spor ve doğa tutkunlarını bir araya getireceğiz. Bu heyecanı hep birlikte yaşamak için 5-6 Ekim tarihlerinde tüm vatandaşlarımızı Hüdavendigar Kent Parkı’na bekliyoruz” diye konuştu.