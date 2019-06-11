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Bursa'da bisiklet yarışı heyecanı yaşandı

ULUSLARARASI Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Bursa'da peş peşe düzenlenecek iki organizasyondan ilki olan Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı yapıldı. Bursa, Yenişehir, İznik ve Orhangazi’den geçen bisikletçiler...

Bursa'da bisiklet yarışı heyecanı yaşandı
ULUSLARARASI Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Bursa'da peş peşe düzenlenecek iki organizasyondan ilki olan Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı yapıldı. Bursa, Yenişehir, İznik ve Orhangazi’den geçen bisikletçiler tekrar Bursa’ya ulaştı.
Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı'na katılan bisikletçiler, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı önünde hazırlanan start alanından mücadeleye başladı. Yunanistan, Kuveyt, Kazakistan ve Azerbaycan milli takımları ile Hemus Regional Team, Salcano Sakarya, Torku Şeker, Peloton İstanbul, Trakya Bisiklet, Mardin Gençlik Spor ve Pamukkale ekiplerinden 65 sporcu Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı, Kestel-Yenişehir-İznik-Orhangazi-Gemlik-Bursa rotasında 172 kilometre sürüş yaptı. Sporcular, tekrar başlangıç noktasına ulaşarak yarışı tamamladı.
TÜM KAVŞAKLAR KAPATILDI
Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı nedeniyle bisikletçilerin geçiş güzergahlarında yoğun önlemler alındı. Bisikletçilerin Orhangazi geçişi sırasında İznik yolu ve Göl yolu kavşakları polis ekipleri tarafından kapatıldı. 3 grup halinde geçen bisikletçilerin ilçe geçişi sırasında ana yol ve kavşaklarda uzun kuyruklar oluştu.

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