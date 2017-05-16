Bursa'da, Beşiktaş taraftarlarına taşlı saldırı

Bursaspor - Beşiktaş maçının ardından siyah-beyazlı taraftarlara, stadyum çevresinde ve İstanbul Otobanı girişinde taşlı saldırı düzenlendi. Taşlı saldırının ardından otobüslerden inen siyah-beyazlı taraftarlara, polis ekipleri müdahale etti. Beşiktaş taraftarları daha sonra polis eskorluğunda kentten ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Bursaspor-Beşiktaş maçının ardından taraftarlar arsında kısa süreli arbede yaşandı. Stadyumdan çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine taş attıkları iddia edilen Bursaspor taraftarlarına saldırmak için otobüsten inmeye çalıştı. Bu sırada konvoyda görevli çevik kuvvet polisleri, siyah-beyazlı taraftarlara müdahale ederek otobüslerine geri bindirdi. Daha sonra İstanbul Otobanına girişte bir grup Bursasporlu taraftar Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu otobüse bir kez daha taşlı saldırı düzenledi. Yaralananın olmadığı saldırı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar otobüsleri durdurarak yeşil-beyazlı taraftarlara karşılık vermeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri olayların daha fazla büyümesine izin vermeden müdahale etti. Beşiktaş taraftarları otobüslere bindirilerek polis eskortluğunda kentten ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaşanan gerginlik

-Taraftarların inmesi

-Polisin müdahalesi



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