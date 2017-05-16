Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Bursa'da, Beşiktaş taraftarlarına taşlı saldırı

Bursaspor - Beşiktaş maçının ardından siyah-beyazlı taraftarlara, stadyum çevresinde ve İstanbul Otobanı girişinde taşlı saldırı düzenlendi. Taşlı saldırının ardından otobüslerden inen siyah-beyazlı taraftarlara, polis ekipleri müdahale...

Bursa'da, Beşiktaş taraftarlarına taşlı saldırı

Bursaspor - Beşiktaş maçının ardından siyah-beyazlı taraftarlara, stadyum çevresinde ve İstanbul Otobanı girişinde taşlı saldırı düzenlendi. Taşlı saldırının ardından otobüslerden inen siyah-beyazlı taraftarlara, polis ekipleri müdahale etti. Beşiktaş taraftarları daha sonra polis eskorluğunda kentten ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Bursaspor-Beşiktaş maçının ardından taraftarlar arsında kısa süreli arbede yaşandı. Stadyumdan çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine taş attıkları iddia edilen Bursaspor taraftarlarına saldırmak için otobüsten inmeye çalıştı. Bu sırada konvoyda görevli çevik kuvvet polisleri, siyah-beyazlı taraftarlara müdahale ederek otobüslerine geri bindirdi. Daha sonra İstanbul Otobanına girişte bir grup Bursasporlu taraftar Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu otobüse bir kez daha taşlı saldırı düzenledi. Yaralananın olmadığı saldırı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar otobüsleri durdurarak yeşil-beyazlı taraftarlara karşılık vermeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri olayların daha fazla büyümesine izin vermeden müdahale etti. Beşiktaş taraftarları otobüslere bindirilerek polis eskortluğunda kentten ayrıldı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yaşanan gerginlik
-Taraftarların inmesi
-Polisin müdahalesi
 
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246