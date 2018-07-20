Bursa'da, '3'üncü Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği' başladı

BURSA'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği Bursa Atatürk Stadyumu meydanında gerçekleştirilen açılış gösterisi ile başladı. Açılış konuşması yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ata sporlarımız ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları oyunlardır. Binlerce yıl öncesinden gelen geleneksel değerlerimiz ve sporlarımız inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, bizim kimliğimizin bir parçası oldular" dedi.Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla yapılan ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği Bursa'da başladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan şenliğin açılış programı Bursa Atatürk Stadyumu meydanında gerçekleştirildi. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sanatçı ve sporcuların da katılacağı şenliğin açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk devletlerinin Metehan'dan gelen Türk devlet geleneğinin varisleri olduğunu belirtti. 1400 yıllık İslam medeniyeti geçmişiyle birlikte 1000 yıldır Türklerin bu topraklarda varlığını sürdürdüğünü belirten Aktaş, "1071'de Anadolu'yu fethederek bu toprakları bizlere ebedi yurt yapan Sultan Alparslan başta olmak üzere Selçuklu'yu, Osmanlı'yı anmadan asla geçemeyiz. Onların verdikleri mücadeleler neticesinde 4 kıtaya kol kanat gerdik. İstiklal ve istikbalimiz için 100 yıldır mücadele veriyoruz ve hala vermekteyiz. Bu vesile ile bu uğurda can veren tüm kahramanlarımızı tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.Aktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:"Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlarımız sadece bir spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırır. Kırgız'ı, Özbek'i, Türkmen'i, Moğol'u, Afgan'ı, Kazak'ı ve Tatar'ı Bursa Kocayayla'da bir araya getiren bu kültürün yaşatılma gayretidir. Ata sporlarımız ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları oyunlardır. Binlerce yıl öncesinden gelen geleneksel değerlerimiz ve sporlarımız inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, bizim kimliğimizin bir parçası oldular. "Açılış konuşmalarının ardından Rahvan atlarıyla cirit oyunlarından gösteri yapıldı.Bugün açılış programı yapılan 3'üncü Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği yarın ve pazartesi Keles İlçesi Kocayayla'da düzenlenecek gösterilerle son bulacak.

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