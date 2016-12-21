Bursa Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank: 0-3

Cemal EKENTOK / BURSA, ()
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Bilal Çağlar (xxx), Koray Yılmazgil (xxx)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge (xx), Dora (xx), İvana Prokopic (xx), Joyce (xx), Fatma (xx), İpek (xx) (Ceren xx, Aylin xx/libero , Merve xx, Nikalina x,Yaren x)
VAKIFBANK: Kübra (xxx), Naz Akyol (xxx), Zhu Ting (xxxx), Milena Rasic (xxx), Lonneke (xxx), Gözde (xxx) (Gizem xxx/libero, Cansu x, Kimberly x)
SETLER: 21-25, 20-25, 14-25
SÜRE: 72 Dakika (24,26, 22)
VESTEL Venüs Sultanlar Ligi’nde ilk yarının son karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında, lider Vakıfbank'a 3-0 mağlup oldu.
Vakıfbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında setleri 25-21, 25-20 ve 25-14 kazandı ve ilk yarıyı yenilgisiz lider tamamladı.
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