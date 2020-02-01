banner314

banner325

Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Tokat Belediye Plevne: 3-0

SPOR 01.02.2020, 18:57
Bursa Büyükşehir Belediyespor - Tokat Belediye Plevne: 3-0

Gürkan DURAL / BURSA () - Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 15'inci hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevne takımını 30-28, 27-25 ve 25-23 setlerle 3-0 mağlup etti.
Bursa Büyükşehir Belediyespor AXA Sigorta Efeler Ligi 15'inci haftasında Tokat Bld. Plevne takımını ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan maçın ilk setinde konuk ekip setin ilk bölümlerini önde geçti 13-16. Bursa ekibi köşelerden bulduğu hücumlarla rakibini yakaladı ve farkı 20-21 ile tek sayıya düşürdü. Karşılıklı sayılarla uzatma sayılarına taşınan sette ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor daha az hata yapan taraf olurken seti de 30-28 önde geçerek skoru 1-0’a getirdi.  Maçına iyi başlayan taraf ev sahibi Bursa ekibi oldu. Üst üste bulduğu sayılarla skoru 8-4’e getiren yeşi-beyazlılar, yaptığı savunma hatalarının ardından 20-21 ile sayı avantajını Tokat Bld. Plevne takımına kaptırdı. İkinci kez uzatma sayılarına taşınan sette Bursa ekibi rakibine skoru eşitleme şansı tanımadı ve 27-25 ile seti geçerek skoru 2-0 getirdi. Baştan sona karşılıklı sayılarla geçen maçın final setinde Bursa Büyükşehir Belediyespor  zaman zaman geriye düşse de bu kez setin uzamasına izin vermedi ve seti  25-23 önde geçerek maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Aldığı bu galibiyetle puanını 29’a çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü AXA  Sigorta Efeler Ligi 16'ncı Haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta’nın konuğu olacak. 5 Şubat Çarşamba günü Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Şubat 2020
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Başakşehir 20 39
3. Fenerbahçe 19 37
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 20 21
14. Konyaspor 20 19
15. Antalyaspor 20 18
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 20 35
3. Bursaspor 19 33
4. Adana Demirspor 20 31
5. Keçiörengücü 20 29
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Adanaspor 20 17
16. Osmanlıspor 20 17
17. Boluspor 20 15
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 25 49
4. Chelsea 25 41
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Granada 22 30
11. Osasuna 21 28
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 22 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3