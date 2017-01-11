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Bursa Büyükşehir Belediyespor - Stiinta Bacau: 3-1 (CEV Challange Cup)

Cemal EKENTOK/BURSA, () SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Konstantin Selın (xxx-Azerbaycan), Mirjana Galic (xxx-Bosna Hersek) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Dora (xxx) (Aylin xxx- Cerenxx/...

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Stiinta Bacau: 3-1 (CEV Challange Cup)

Cemal EKENTOK/BURSA, ()
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Konstantin Selın (xxx-Azerbaycan), Mirjana Galic (xxx-Bosna Hersek)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Dora (xxx) (Aylin xxx- Cerenxx/ libero, Yaren xx, Merve xx, İkbal xx, Nuran xxx, Nikalina xx)
STİİNTA BACAU: Perovic (xx), Rogojinaru (xx), Cazacu (xx), Otasevic (xx), Fales (xx), Zburova (xx) (Manu xx-Albu xx/ libero, Baltatu x, Miclea x, Radu xx )
SETLER: 25-15, 25-17, 18-25, 25-23
SÜRE: 96 Dakika (21, 23, 24, 28)

CEV Challange Cup birinci tur rövanş maçında Romanya’nın Stiinta Bacau takımını konuk eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibini yine 3-1 yenerek adını son 16 turuna kaldı.
Bursa ekibi ilk iki seti 25-15 ve 25-17 kazanıp turu geçmeyi garantiledikten sonra genç oyuncularına şans verdi. Stiinta Bacau üçüncü seti 25-18 kazandı. Dördüncü sette inanılmaz mücadele ortaya koyan Bursa ekibi Nuran’ın smaçlarıyla seti 25-23 mücadeleyi ise 3-1 kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, son 16 turunda Slovakya’nın Slavia EU Bratislava ile Avusturya’nın UVC Holding Graz takımıyla karşılaşacak.

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