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Bursa Büyükşehir Belediyespor-Slavia EU Bratislava:3-1

Cemal EKENTOK/ BURSA () - SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Vanya Parvanova (xxx/Bulgaristan), Gyula Tillmann (xxx/Macaristan) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yaren (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Dora (xxx) (Aylin xxx-...

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Slavia EU Bratislava:3-1

Cemal EKENTOK/ BURSA () -

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Vanya Parvanova (xxx/Bulgaristan), Gyula Tillmann (xxx/Macaristan)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yaren (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Dora (xxx) (Aylin xxx- Ceren xxx/ libero, Nuran xxx, Merve İkbal xxx, Merve xxx, Nikilina xxx)

SLAVİA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BRATİSLAVA: Adamovicova (xx), Pistelakova (xxx), Mıksıkova (xxx), Szaboova (xx),Sedlackova (xxx), Rehakova (xx) (Dolezajava xxx/ libero Herdova xx, Fricova xx, Sunderlikova xxx)

SETLER: 25-13, 25-14, 23-25, 25-22

SÜRE: 99 Dakika (23, 22, 27, 27)

CEV Challenge Cup, son 8 turu rövanş karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya temsilcisi Slavia Ekonomi Üniversitesi takımını 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Slovakya’da aldığı 3-0’lık galibiyetle rövanşa avantajlı başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, genç oyunculardan kurulu olan ve kadrosunda hiç yabancı oyuncu bulunmayan Slovia Ekonomi Üniversite Bratislava karşısında ilk seti terlemeden 25-13 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan Bursa ekibi son bölüme geldiğinde genç oyuncularını sahaya sürdü. Gençler seti 25-14 kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.

Üçüncü sette, Bursa Büyükşehir’in genç oyuncuları üst üste hatalar yapınca Slovak temsilcisi bu sette ilk kez öne geçti ve son bölümü 16-22 önde girdi. Büyükşehir, etkili servislerle farkı iki sayıya (21-23) indirdi. Nikalina servisi dışarı atmasıyla Slovakya ekibi seti 25-23 kazandı.

Dördüncü sette gençler oyuna ısınınca baştan sona üstün götürdüklerini 25-22, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı. Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor çeyrek finalde Belçika’nın Dauphines Charleroi ile İspanya’nın Naturhouse Ciudad de Logrono takımlarının galibiyle eşleşecek. İlk maçı İspanyol ekibi 3-1 kazanmıştı.

FOTOĞRAF

 

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