Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor: 3-0

Cemal EKENTOK/ BURSA ()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xxx), Ali Bağde (xxx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge (xxx), Dora (xxx), İvana (xxx), Joyce (xxx), Fatma (xxx), İpek (xxx), (Ceren xxx-Aylin xxx/libero, Yaren xx, Nuran xx)

SARIYER BELEDİYESPOR: Arelya (xx), Eva (xxx), Melike (xx), İvana (xxx), Esra (xxx), Alexis (xx) ( Funda xxx-Sinem xxx/ libero, Rida xx, Selin xx, Çağla xx)

SETLER: 27-25, 25-14, 25-19

SÜRE: 86 Dakika (33, 26, 27)

VESTEL Venüs Sultan Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesi düzenlenen törenle Uluslararası hakem olan Yavuz Akdemir’e FIVB kokartı Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ tarafından takıldı.

Büyük çekişmenin yaşandığı ilk seti Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk seti 27-25 kazandı. İkinci settte morali bozulan rakibi karşısında üstün olan yeşil beyazlılar seti 25-14 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti. Üçüncü sete iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor bu setide 25-19 kazanarak. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.



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