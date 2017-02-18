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Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 3-1

Cemal EKENTOK/BURSA, () SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Nurper Özbar (xxx), Ali Bağde (xxx) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Dora (xxxx) (Ceren xxx-Aylin xxx/ libero, Nuran x, Yaren...

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 3-1

Cemal EKENTOK/BURSA, ()
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Nurper Özbar (xxx), Ali Bağde (xxx)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Dora (xxxx) (Ceren xxx-Aylin xxx/ libero, Nuran x, Yaren x, Nikalina x, Merve x)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Iryna (xxx), Tetyana (xxx), Bytsenko (xxx), Janset (xxx), Duygu (xxx), Neslişah (xxx), (Dilara xxx/ libero, Ceyda xx, Selen x)
SETLER: 25-21, 15-25, 25-22, 25-19
SÜRE: 107 Dakika (25, 26, 29, 27)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Bursa derbisinde Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Büyükşehir, Nilüfer’i 3-1 yenerek, beşinci sıraya yükseldi.
Ligin son sırasına demir atan rakibi karşısında Büyükşehir etkili başladı. Ancak Nilüfer bloklar ve Bytsenko’nun smaçlarıyla sete tutundu. Yeşil beyazlılar seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete müthiş başlayan Nilüfer Belediyespor, Bursa Büyükşehir karşısında üstünlüğü sürekli elinde tuttu ve seti açık farkla 25-15 kazanmayı başardı.
Üçüncü set baştan sona büyük çekişmeye sahne oldu. Özellikle son bölüm nefes kesti. Büyükşehir tecrübesiyle seti 25-2 kazanmasını bildi ve 2-1 öne geçti.
Dördüncü set de çekişme içerisinde geçti. Nilüfer Belediyespor, son bölümde hücumda hatalar yapınca seti 25-19, karşılaşmayı ise 3-1 kaybetti.

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