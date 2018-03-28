Bursa Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 3-1

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Play-off 5/8.’lik (Klasman) Etabı’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, üçüncü ve son kez Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşılaştı. SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Saadettin Deneri (xxx), Tuncay Sevim (xxx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Leys Charlotte (xxx), Fatma Yıldırım (xxx), Yvon Belien (xxx), Nilay Karaağaç (xxx), Emiliya Dimitrova (xxx), İkbal Merve Albayrak (xx), Aylin Sarıoğlu (L) (xxx), (Cansu Aydınoğulları xx, Aleksandra Bytsenko xx, Nurhan İnce x)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler (xx), Selin Hazal Arifoğlu (xxx), Anne Elise Buijs (xxx), Carolina Anna Da Silva (xx), Ceyda Aktaş (xx), Duygu Düzceler (xx), Funda Bilgi (L) (xx) (Merve Tanıl xx, Elif Boran xx, Sinem Bayazıt xx, Elif Boran x, Özgenur Yurtdagülen x)

SETLER: 28-26, 26-24, 18-25, 25-18

SÜRE: 118 dakika (33, 33, 25, 27)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Play-off 5/8.’lik (Klasman) Etabı’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, üçüncü ve son kez Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşılaştı. Maça iyi başlayan Bursa BŞB, Yvon Belien ile üst üste bulduğu sayılarla aradaki farkı açarken, bir ara 12-5 öne geçti. Ancak Selin Hazal Arifoğlu ve Anne Elise Buijs’nin etkili oyunu sonrası aradaki farkı indiren Nilüfer Belediyespor, yine Buijs’nin kaydettiği sayıyla skoru 21-21’e getirdi. Karşılıklı sayıların ardından Birgül Güler’in üst üste 2 sayısıyla 23-24 geriye düşen Bursa BŞB ise, son sayılarda tecrübesini konuşturdu ve Fatma Yıldırım’ın sayısı sonrası seti 28-26 kazandı.

İkinci sete de iyi başlayan taraf Bursa BŞB olsa da, tıpkı ilk sette olduğu gibi Nilüfer Belediyespor yine geriden gelerek skoru 13-13’e eşitledi. Bu andan itibaren Bursa BŞB’de Emiliya Dimitrova ve Leys Charlotte daha fazla sorumluluk alırken, kaydettikleri sayılarla ev sahibi ekibi bir adım öne taşıdı. Son sayılar bir kez daha nefes keserken, rakibini yakalayan Nilüfer Belediyespor, ve Anne Elise Buijs’nin sayılarıyla dirense de Bursa BŞB bu seti de 26-24 kazanmasını bildi.

Üçüncü sete daha iyi başlayan taraf Nilüfer Belediyespor olurken, Ceyda Aktaş ve Carolina Anna Da Silva da konuk ekipte hücuma katkı verdi. Nitekim setin başından itibaren oyun üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, 25 dakika süren bu seti 18-25 kazanarak maçta umutlandı.

Leys Charlotte’in sayısıyla dördüncü sete başlayan Bursa BŞB, 6-6’lık eşitliğin ardından Emiliya Dimitrova’nın da üst üste sayılarıyla aradaki farkı açtı. 11-8’in ardından üst üste 6 sayı alarak bir anda maçı koparan Bursa BŞB, daha sonrasında rahat bir oyun ortaya koydu ve seti 25-18, maçı ise 3-1 kazanarak 5/8.’lik maçı oynamaya hak kazandı.