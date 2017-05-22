Bursa Büyükşehir Belediyespor Nilay Özdemir'i kadrosuna kattı

VESTEL Venüs Sultanlar Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı’ndan pasör Nilay Özdemir'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.Yeşil beyazlı Kulübün Fethiye’deki Kulüp Binası’nda yapılan imza töreninde konuşan tecrübeli oyuncu Nilay Özdemir, “Bursa Büyükşehir voleybol liginin iddialı takımlardan birisi. Bu kulübün parçası olmak beni mutlu etti. Muhteşem bir seyircisi var. Yeni sezonda ligde ilk dört, Avrupa’da bir şampiyonluk daha kazanmak istiyoruz” dedi.Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili İlhan Satık, “Nilay’ı kadromuza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Yeni sezonda daha iyi bir takım yapmak için istiyoruz. Başkanımız Recep Altepe’nin destekleriyle Bursa bir spor kenti oldu. Ligde ilk dört, Avrupa’da yine şampiyonluk için kadro oluşturuyoruz” dedi.NİLAY ÖZDEMİR KİMDİR24 Ekim 1985 (31) Salihli doğumlu olan Nilay Özdemir, voleybola 1999 yılında Karşıyaka alt yapısında başladı. 18 yıldır liglerde yer alan Nilay, Türk Telekom, Emlak Toki,Vakıfbank, Beşimktaş, Fenerbahçe, Valore Zürih ve Eczacıbaşı takımlarında oynadı. 36 kez Milli formayı giydi.

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