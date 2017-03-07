Bursa Büyükşehir Belediyespor-Naturhouse Ciudad de Logrono: 3-0

Cemal EKENTOK/BURSA, ()

SALON. Cengiz Göllü

HAKEMLER:Oleksiy Skibitskyy (xxx/Ukrayna), Vanya Parnova (xxx/ Bulgaristan)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Dora (xxx) (Aylin xxx-Ceren xxx/ libero, Merve xxx, Nikalina xxx, Nuran xxx, İkbal xxx, Yaren xxx)

NATURHOUSE CİUDAD DE LOGRONO: Griztbach (xx), Portero (xx), Felix (xx), Melean (xx), Gonzalez Heila (xx), Mejkovic (xx) (Lopez xx- Rodriguez xx/ libero, Tuominen xx, Maldonado xx, D’Amaro xx,

SETLER: 25-18, 25-12, 25-18

SÜRE: Dakika ()



CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya’da 3-1 yendiği karşılaşmanın rövanşında rakibini Bu kez 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Rakibi karşısında oyuna rahat başlayan Bursa Büyükşehir ikinci teknik molaya geride girmesine karşın, Dora’nın etkili servisleri, Joyce, İpek ve Fatma’nın hücumlarıyla seti 25-18 kazandı.

İkinci sette Bursa Büyükşehir rakibine nefes aldırtmadı. Hücumda ve savunmada etkili olan yeşil beyazlılar seti 25-12 kazdı.

Üçüncü sette ise baş antrenör Jan de Brandt diğer oyuncularına şans verdi. Üstünlüğü sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-18 karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde 9 Mart’ta oynanacak olan Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin- Viteos Neuchatel Universitesi maçının galibiyle karşılaşacak. Alman ekibi deplasmanda rakibini 3-0 yenmeyi başarmıştı.

Yarın final maçının ilkini Bursa Büyükşehir Belediyespor 29 Mart’ta deplasmanda, rövanşını ise 2 Nisan’da Bursa’da oynayacak.

FOTOĞRAFLI