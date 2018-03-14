Bursa Büyükşehir Belediyespor - Nantes VB: 3-0

Gürkan DURAL / BURSA, ()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Jantcho Stankov (xxx) (Bulgaristan), Zdravko Zdraveski (xxx) (Makedonya)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Avcı (xxx), Charlotte Leys (xxx), Fatma Yıldırım (xxx), Yvon Belien (xxx), Nilay Karaağaç (xxx), Emiliya Dimitrova (xxx) (Aylin Sarıoğlu xxx/ libero, Cansu Aydınoğulları xx, Oleksandro Bytsenko xx, Merve İkbal Albayrak xx)

NANTES VB: Odette Ndoye (xx), Laura Pihlajamaki (xxx), Katie Lynn Carter (xxx), Ana Tiemi Takagui (xxx), Els Vandesteene (xxx), Berit Kauffeldt (xxx) (De Carvalho Ungerer xxx/ libero, Paulina Vilponen xx, Erica Jean Handley xx, Marion Gauthier-Rat xx)

SETLER: 25-19, 25-23, 25-18

SÜRE: 83 dakika (26, 29, 28)

KIRMIZI KART: Eric Brezillilon (Nantes VB) (3.set 0-1)

Türkiye'de CEV Challenge Kupası'nı 2 kez kazanan tek takım olan ve bunu bu yıl üçlemek isteyen Bursa temsilcisi, seyirci desteğinin olmadığı maçta, rakibini zaman zaman zorlanmasına karşın 3-0 yenerek 21 Mart’ta yapılacak rövanş için avantaj elde etti.

CEV Challenge Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2016 yılında aynı kupada 2 kez yendiği Fransa’nın Nantes VB takımıyla Cengiz Göllü Salonu’nda karşılaştı.

İlk sete Büyükşehir Belediyespor 5-1’lik seri ile başladı. Ancak Fransa’nın Nantes takımı Vandesteene ile Carter’in sayılarıyla ilk teknik molayı 7-8 öne geçerken, bunda Dimitrova’nın hücumlarına yapılan bloklar etkili oldu. Daha sonra Fatma Yıldırım, Dimitrova’nın hücumları sonrasında ikinci teknik molayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 16-15 önde geçmeyi başardı. Ndoye’nin hücum sayılarıyla Nantes VB farkın açılmasına izin vermedi: 18-17 Cansu’nun servis turuyla Bursa ekibi son bölüme 20-17 önde girdi ve yeşil beyazlılar seti 25-19 kazandı.

İkinci sete Dimitrova’nın hücum sayısıyla başlayan Büyükşehir’in hücumdaki hatalarıyla Nantes sayılar aldı. Her iki teknik molayı 8-6 ve 16-13 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı korumayı başardı ve son bölüme 20-17 önde girdi. Nantes Kauffeldt’in servisleriyle farkı 1 sayıya (20-19) indirdi. Son bölüm karşılıklı hatalarla (21-21) nefes kesti. Daha az hata yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-23 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete iyi başlayan Nantes VB oldu ve 1-5 öne geçti. Büyükşehir ilk sayısı yardımcı antrenörün kırmızı kart görmesiyle kazandı. Fransız temsilcisi teknik molayı 5-8 önde geçti. Belien ve Nilay’ın blokları, Vilponen’in hücumda topu dışarıya atmasıyla Büyükşehir rakibini yakalamayı (8-8) başardı ve Nilay’ın plasesi ile ilk kez 9-8 öne geçti. Dimitrova’nın servislerinde Ndoye üst üste hatalar yapınca fark 3 sayıya (11-8) çıktı. Yeşil beyazlılar farkı 6 sayıya (15-9) çıkartırken, ikinci teknik molaya 16-10 önde geçti. 19-10’dan sonra 6-0’lık seri yakalayan Nantes VB farkı 3 sayıya (19-16) indirdi. Ancak Bursa ekibi son bölüme 20-16 önde girdi. Bytsenko’nun servisleriyle skor 23-16’ya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-18, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Bu maçın rövanşı 21 Mart'ta Fransa'da yapılacak.

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