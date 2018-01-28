Bursa Büyükşehir Belediyespor - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Nurper Özbar (xxx), Ebru Ayata (xxx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xxxx), Charlotte Leys (xxxx), Fatma Yıldırım (xxx), Yvon Belien (xxxx), Emiliya Dimitrova (xxxx), Cansu Aydınoğulları (xxx) (Aylin Sarıoğlu xxxx/ libero, İkbal Albayrak xx, Nilay Karaağaç xxx, Oleksandra Bytsenko xxx)

KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Ana Lazarevic (xxx), Jana Kulan (xxx), Sabriye Gönülkırmaz (xxx), Alessya Safranova (xxx), Arelya Karasoy (xxx), Ceren Kestirengöz (xxx) (Simay Kurt xx/ libero, Buse Melis Kara xx, Çağla Erdem xx, Selmin Karahan xx)

SETLER: 25-22, 21-25, 25-18, 30-28

SÜRE: 122 Dakika (29, 32, 26,35)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 16’ncı hafta karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı ağırladı. Oldukça çekişmeli geçen ilk sette teknik molaya 12-11 önde giren Büyükşehir’in Sultanları, İkbal Albayrak’ın servisleriyle seri yakalayarak skoru 19-16 yaptı. Daha sonra konuk ekip skoru 22-22’ye eşitlese de, Leys Chorlette’ın sayısıyla set için servis atan yeşil beyazlı ekip, Emiliya Dimitrova’nın öldürdüğü topla sayıyı kazandı ve ilk setten 25-22 galip ayrıldı.

İkinci sette ise konuk ekip direnç gösterirken, teknik molaya da 9-12 önde girdi. Büyükşehir’den Aleksandra Bytsenko’nun hatasıyla skoru 15-20’ye getiren konuk ekip bir ara rahatlasa da ev sahibi ekip, Bytsenko’nun bu kez servisten bulduğu sayı ile skoru 19-20 yaparak umutlandı. Ancak İstanbul ekibi, Sabriye Gönülkırmaz’ın başarılı bloğuyla seti 21-25 kazanarak, setlere denge getirdi.

Üçüncü sete daha istikrarlı başlayan taraf Büyükşehir Belediyespor olurken, teknik molaya da ev sahibi ekip 12-10 önde girdi. Fatma Yıldırım, Leys Charlotte ve Emiliya Dimitrova ile sayılar bulmaya devam eden yeşil beyazlı ekip, baştan sona üstün gördüğü bu seti de 25-18’lik skorla önde tamamlayarak maçta yeniden avantajı ele geçirdi.

Dördüncü set ise büyük heyecana sahne oldu. Teknik molaya 9-12 konuk ekip önde girerken daha sonra Büyükşehir Belediyespor, skoru dengeledi ve üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Dengeler son sayılara doğru da bozulmazken, set de tie-break sayılarına uzadı. Leys Charlotte ile bir kez daha maç sayısı avantajını yakalayan ev sahibi ekip bunu Ergül Eroğlu’nun servisiyle iyi değerlendirdi ve direk sayısıyla birlikte bu seti 30-28 ve maçı da 3-1 kazandı.

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