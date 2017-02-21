Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya’da

Cemal EKENTOK/MADRİD, ()- VOLEYBOL CEV Challenge Kupası’nda Logrono takımıyla karşılaşacak olan Bursa Büyükşehir Kadın Voleybol takımı zorlu bir yolculuk sonrası İspanya’ya ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Baş antrenörü Jan de Brandt, perşembe günü TSİ 22.00’de Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşacakları Logrono’nun iyi takım olduğunu söylerken, "Bundan önceki turlarda karşılaştığımız takımlardan daha iyi bir ekip ama biz kazanıp tur şansımızı artırmak istiyoruz" dedi.

Sabah erken saatlerde Bursa Fethiye’deki kulüp tesislerinden 07.30’da İstanbul’a geçen yeşil beyazlılar, ardından Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan bir saatlik rötarla 4 saat süren yolculuğun ardından Madrid’e indi. Buradan da yaklaşık 5 saatlik bir karayolcuğunun ardından Logrono’ya ulaşan Bursa ekibi, zorlu karşılaşmayı beklemeye başladı.

Yarın yapacağı çift antrenman ve ardından yarın sabahki taktik çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak Büyükşehir Belediyespor’da Baş antrenör Jan de Brandt, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi. Ligde şampiyonluğa oynayan rakipleri karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacaklarını ifade eden tecrübeli antrenör, "Bundan önceki turlarda karşılaştığımız rakiplerimizden daha iyi bir ekip. Ligde kayıpsız gidiyorlar, Bu sezon tek yenilgilerine haftasonunda oynadıkları kupa finalinde aldılar. O yüzden zorlu bir maç bizi bekliyor" dedi.

ZORLU MAÇ TAKVİMİMİZ VAR

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Jan de Brandt, "Maçlarını izledik. Önümüzde de rakibimizi çözmek için süremiz var. Tecrübeli oyunculara sahip ekip, bazı oyuncularını da tanıyorum ama kazanıp dönmek istiyoruz" diye konuştu. Ligde de beşincilik için amansız bir mücadelenin içinde olduklarını söyleyen Belçikalı teknik adam şöyle devam etti:

"Nilüfer Belediyespor galibiyetiyle beşinci sıraya çıktık. Avrupa kupası maçının ardından Çanakkale Belediyespor ile kritik bir maçımız daha var. Oraya da yoğun bir şekilde konsantre olacağız. Kazanırsak rakibimizle aramızdaki puan farkını açacağız.Zorlu bir maç takvimimiz var. Dördüncülük şansımız yok biz beşincilik şansımızı zorlamaya çalışacağız. 5 ile 7.’lik için büyük bir yarış var. Bizim için kolay olmayacak Çünkü Çanakkale ve Halkbank da beşincilik için mücadele edecektir. Önümüzde zorlu bir maç takvimi var."



FOTOĞRAF