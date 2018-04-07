Bursa Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi!

TTC Berlin Eastside: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

BERLİN /

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Almanya ekibi TTC Berlin Eastside'a 3-1 kaybetmesine rağmen finale yükseldi.

Almanya'nın Marzahn-Hellersdorf kentinde oynanan rövanşın ilk eşleşmesinde temsilcimizin kaptanı Melek Hu, ev sahibi ekibin oyuncusu Georgina Pota'ya 7-11, 11-7, 11-8, 8-11 ve 11-2'lik setlerle 3-2 yenildi ve Alman takımı 1-0 öne geçti.

İkinci eşleşmede Bursa Belediyesporlu Simay Kulakçeken, rakibi Shiho Matusudaira'ya 11-8, 11-9 ve 11-9'luk setlerle 3-0 mağlup oldu ve ev sahibi takım durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü eşleşmede Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yana Noskova ile Irina Palina karşılaştı. Noskova, rakibini 11-5,11-8 ve 12-10'luk setlerle 3-0 yenerek skoru 2-1'e taşıdı.

Dördüncü eşleşmede de Simay Kulakçeken, Alman takımından Georgina Pota'ya 11-9, 11-2 ve 11-4'lük setlerle 3-0 yenildi ve mücadeleyi Alman takımı 3-1 kazandı.

İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanşı kaybetmesine rağmen Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Müsabakalar öncesi seremoni

- Karşılaşmadan detaylar