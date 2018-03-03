Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 1-3

Gürkan DURAL / BURSA, ()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xxx), Ali Bağde (xxx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xxx), Charlotte Leys (xxx), Fatma Yıldırım (xxx), Yvon Belien (xxx), Nilay Karaağaç (xxx), Emiliya Dimitrova (xxx) (Aylin Sarıoğlu xxx/ libero, Cansu Aydınoğulları xx, Oleksandro Bytsenko xx, Merve Albayrak xx)

FENERBAHÇE: Polen Uslupehlivan (xx), Çağla Akın (xx), Dicle Nur Babat (xxx), Natalia Zilio Pereira (xxx), Eda Erdem Dündar (xxx), Polina Rahimova (xx) (Merve Delbeler xxx/ libero, Melis Yılmaz xx, Mia Jerkov xx, Nootsara Tomkom xxx, Bahar Toksoy Guidetti xx)

SETLER: 23-25, 25-15, 20-25, 23-25

SÜRE: 123 dakika (32, 25, 32, 34)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Etabı'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Maça iyi başlayan konuk sarı-lacivertli ekip, ilk teknik molayı 9-12 önde geçerken, daha sonrasında Polina ve Dicle Nur Babat'ın sayılarıyla etkili oldu. Bursa BŞB ise pes etmemesine karşın, seti kazanan taraf 23-25'lik skorla Fenerbahçe oldu.

İkinci sette Eda Erdem ile etkili bloklar yapan Fenerbahçe, bu sete de iyi başlamasına karşın daha sonra Bursa temsilcisi maça yeniden ortak oldu. Molaya 12-11 önde giren yeşil-beyazlı ekip, Dimitrova'nın servise geçmesiyle üst üste sayılar buldu ve sonrasında bu seti 25-15 kazanarak maça dengeyi getirdi.

Karşılıklı sayılar ile başlayan üçüncü sette ise teknik molaya Polina'nın hücum sayılarıyla 10-12 önde girdi. Eda'nın bu bölümde hücumda etkili olması sarı lacivertlilerin oyun ritmini elinde tutmasını sağlarken bu seti de 20-25 önde bitiren taraf Fenerbahçe oldu ve maçta yeniden öne geçti.

Dördüncü sete konuk ekip iyi başlarken Leys'in sayıları ile cevap veren Bursa BŞB, oyuna yeniden ortak olmaya çalıştı. Ancak Dicle Nur ile sayılar üretmeye devam eden Fenerbahçe, skoru 5-9'a çekerken teknik molaya da 8-12 önde girdi. Dönüşte Ergül ve Leys'in bloklarıyla aradaki farkı bire indirmeyi başaran Bursa BŞB direnç gösterirken, sarı-lacivertli ekip bu kez Bahar'ın servisleri sonrası bulduğu sayılarla aradaki farkı yeniden açtı. Son anlar nefes keserken, 23-23'lük eşitliğin ardından Rahimova'nın iki hücumu sonrasında Fenerbahçe seti 23-25 ve maçı da 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, 8 Mart'ta İstanbul’da oynanacak maçı kazanması halinde final grubuna yükselecek.

FOTOĞRAFLI