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Bursa Büyükşehir Belediyespor, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finalin kapısını araladı

Gürkan DURAL/BURSA,() GEÇTİĞİMİZ sezon ETTU Kupası'nı müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Almanya'nın TTC Berlin Eastside takımını yenerek rövanş öncesi...

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finalin kapısını araladı

Gürkan DURAL/BURSA,()

GEÇTİĞİMİZ sezon ETTU Kupası'nı müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Almanya'nın TTC Berlin Eastside takımını yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Masa tenisinde ETTU Şampiyonlar Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarı final ilk maçında Almanya'nın TTC Berlin Eastside takımını ağırladı. İlk eşleşmede Bursa BŞB'den Lee Ho Ching ile Almanya temsilcisinden Palina Irina karşılaştı. Üstün bir oyun ortaya koyan Lee Ho Ching, rakibini 11-9, 11-6 ve 11-9'luk skorlarla 3-0 yendi ve ilk seti Bursa Büyükşehir Belediyespor kazandı.
İkinci eşleşmede Bursa BŞB'den Melek Hu ile Almanya ekibinden Gina Pota kozlarını paylaştı. Oldukça çekişmeli geçen eşleşmede Melek Hu, rakibini 11-8, 11-6, 8-11, 10-12 ve 11-8'lik skorlar sonrası 3-2 yenerek Bursa BŞB'yi setlerde 2-0 öne geçirdi.
Üçüncü eşleşmede ise Bursa BŞB'den Yana Noskova ile Almanya temsilcisinden Shiho Matsudaira karşılaştı. Yana Noskova, rakibini 11-9, 11-8, 6-11 ve 11-9'luk skorlarla 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından setlerde durumu 3-0 yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
Bu maçın rövanşı 6 Nisan'da Almanya'da oynanacak.

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