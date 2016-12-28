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Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor: 3-1

Cemal EKENTOK/BURSA, () SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Ebru Ayata (xxx), Ali İhsan Gözü (xxx) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Dora (xxx) (Aylinxxx/ libero, Merve x, Yaren x, İkbal...

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor: 3-1

Cemal EKENTOK/BURSA, ()
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Ebru Ayata (xxx), Ali İhsan Gözü (xxx)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxxx), Joyce (xxx), İvana (xxx), Dora (xxx) (Aylinxxx/ libero, Merve x, Yaren x, İkbal x)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Jana (xxx), Sinem (xx), Jerkov (xxx), Seda (xxx), Gözde (xxx), Beyza (xxx) (Buse xx-Şule xxx/ libero, Elif xx)
SETLER: 25-17, 25-15, 22-25, 25-22
SÜRE: 103 Dakika (22, 22, 28, 31)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Kupa Volley 1'inci tur rövanş karşılaşmasında Bursa Büyşükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ile karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen Bursa Büyükşehir Belediyesi sayı averajı ile finalist oldu.
İlk maçı 3-1 kazanan Çanakkale ekibi, Bursa’daki rövanşta etkili olmaktan uzak kaldı, ilk iki seti 25-17, 25-15 kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü set müthiş çekişmeye sahne oldu. Son bölüme 20-21 önde giren Çanakkale Belediyespor Beyza’nın servisleriyle 24-20 öne geçti ve seti 25-22 kazandı.
Finale yükselecek takımın belirleneceği dördüncü sete iyi başlayan Çanakkale Belediye 5-2 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor rakibini yakaladı ve 13-6 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren Bursa ekibi seti 25-22, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.
Finaller 15-17 Ocak tarihlerinde Ankara’da oynanacak. Bursa Büyükşehir ilk maçını Galatasaray ile 15 Ocak Pazar günü 14.00’te oynayacak.

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