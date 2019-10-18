Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde Arkasspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 1 galibiyette kalırken, Bursa ekibi galibiyetle tanıştı. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk seti 41-39, ikinci ve üçüncü setleri ise 25-19'luk skorlarla sona erdi: 3-0.

Turnuvanın son gününde yarın saat 13.00'te Arkasspor-Galatasaray, 15.00'te Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.