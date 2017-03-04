Bursa Büyükşehir Belediyespor'a HDI Sigorta forma sponsor oldu

VESTEL Venüs Sultanlar Ligi takımı Bursa Büyükşehir Belediyespor’a HDI Sigorta forma sponsoru oldu.

Cengiz Göllü Salonu’nda yapılan imza törenine Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanvekili İlhan Satık, HDI Sigorta Genel Müdürü Cengiz Hancıoğlu, sporcular Özge Kırdar ve İvana Prokopiç katıldı.Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediyespor Başkanvekili İlhan Satık, "Yeni forma sponsorumuz HDI Sigorta oldu. Birlikteliğimizin imza törenini yapıyoruz. Katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda bu birlikteliğin devam edeceğine inanıyorum" dedi.

HDI Sigorta Genel Müdürü Cengiz Hancıoğlu ise, "Güzel bir camia ile birlikte olma şansı yakaladık. Şirket olarak Türk sporu ve sporcusunun yanında olmaya devam ediyoruz. Bursa Büyükşehir’in Sultanlar’ında yanındayız. Ligde ve Avrupa’da başarılı olan böyle bir ekibin yanında olmaktan mutluyuz. 2015 de yakaladıkları CEV Challenge Kupası şampiyonluğunu bu yıl da kazanmalarını arzuluyorum" dedi.

Daha sonra Başkan Vekiyli İlhan Satık ve sporcular, HDI Sigorta Genel Müdürü Cengiz Hanoğlu’na üzerinde ismi yazılı olan forma hediye ettiler.



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