Bursa Büyükşehir Belediyaspor Melek Hu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

BURSA Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi takımının milli sporcusu ve masa tenisi branşında Türkiye'nin tek olimpiyat sporcusu olan Melek Hu sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.İMZALAR ATILDIMilli sporcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatan imza töreni Fethiye Spor Kompleksi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güney, Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik ve Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Baş Antrenörü Mehmet Aslan'ın da katıldığı törende Melek Hu kendisini 1 yıl daha yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.ETTU KUPASINI İSTİYORUZMelek Hu ile sözleşme yeniledikleri için mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik, "ETTU kupasında yarı finale yükseldik. Bu yarı finali kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bir sonraki sezon için Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırmak en büyük hedefimiz. Bu konuda da ülkemizin bu branştaki tek olimpiyat sporcusu olan Melek Hu ile sözleşmemizi uzattık. Hem ülkemizin hem de Bursa’mızın adını dünyaya duyurmak için başarılarımız ardı ardına gelecek. Bu konuda Melek Hu'ya ülkemiz ve Bursa’mız adına verdiği mücadeleden ve sergilediği performanslardan dolayı teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.Milli sporcu Melek Hu ise sözleşmeyi uzatmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, ETTU kupasında şampiyon olmak istediklerini ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar elde etmek istediklerini söyledi.