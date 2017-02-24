Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'nin AB elçisi olması beklenen Malloch: AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...

Bursa Büyükşehir Antrenörü Jan de Brandt: Avantaj bize geçti

CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında İspanyol takımı Naturhouse Ciudad de Logrono’yu 3-1 gibi net skorla geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor’da büyük sevinç yaşanıyor. 7 Mart’ta Bursa’da yapılacak...

Bursa Büyükşehir Antrenörü Jan de Brandt: Avantaj bize geçti
CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında İspanyol takımı Naturhouse Ciudad de Logrono’yu 3-1 gibi net skorla geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor’da büyük sevinç yaşanıyor.
7 Mart’ta Bursa’da yapılacak rövanş karşılaşması ve yarı finale yükselebilmek için, avantajlı skor aldıklarını belirten, Belçikalı Baş antrenör Jan de Brandt, "Zor maç oldu. Böyle geçeceğini biliyorduk. Avantajlı bir skorla 3 puan alarak döndüğümüz için mutluyuz. Önümüzde önemli bir Çanakkale Belediyespor maçı var. Bu maçı unuttuk. O maça odaklanıyoruz. Pazar günü bu mücadeleyi de kazanıp, ligde de beşinci sıra için önemli bir avantaj sağlamak istiyoruz" dedi.
KASETLERİNİ İZLEMİŞTİK
"Rakibimizin kasetlerini izlemiştik. Önlemlerimizi aldık. İlk sete çok iyi başladık ve kazandık. İkinci set büyük heyecan ve çekişmeye sahne oldu. Sonuçta bu seti de 27-25 kazandık. Üçüncü seti kaybettik ama dördüncü sette yine eski kimliğimize döndük ve önemli bir galibiyet elde ettik. Rövanşı da kayıpsız geçip, Challenge Kupası’nda yenilmezliğimizi sürdürmek ve yarı finale yükselmek istiyoruz."
YÖNETİCİLER SEVİNÇLİ
Bursa Büyükşehir Belediyespor’da Başkan yardımcısı İlhan Satık, Voleybol Federasyonu üyesi Ersin Yılmaz Türk voleybolu için önemli bir galibiyet aldıklarına dikkat çektiler. Satık ve Yılmaz, "Rakibimiz sahasında yenilmiyordu. Son iki sezonda ilk kez yenildiler. Oyuncularımız çok iyi başladıkları ilk seti kazanarak rakibin direncini kırdı. Güzel bir galibiyet. Herkesi kutluyoruz".
ARA VERMEYECEK
Pazar günü 15.00’de oynanacak Çanakkale Belediyespor maçı için yarın yola çıkacak. Yeşil beyazlılar son antrenmanını Çanakkale’de yapacak.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.