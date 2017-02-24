Bursa Büyükşehir Antrenörü Jan de Brandt: Avantaj bize geçti

CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında İspanyol takımı Naturhouse Ciudad de Logrono’yu 3-1 gibi net skorla geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor’da büyük sevinç yaşanıyor.7 Mart’ta Bursa’da yapılacak rövanş karşılaşması ve yarı finale yükselebilmek için, avantajlı skor aldıklarını belirten, Belçikalı Baş antrenör Jan de Brandt, "Zor maç oldu. Böyle geçeceğini biliyorduk. Avantajlı bir skorla 3 puan alarak döndüğümüz için mutluyuz. Önümüzde önemli bir Çanakkale Belediyespor maçı var. Bu maçı unuttuk. O maça odaklanıyoruz. Pazar günü bu mücadeleyi de kazanıp, ligde de beşinci sıra için önemli bir avantaj sağlamak istiyoruz" dedi.KASETLERİNİ İZLEMİŞTİK"Rakibimizin kasetlerini izlemiştik. Önlemlerimizi aldık. İlk sete çok iyi başladık ve kazandık. İkinci set büyük heyecan ve çekişmeye sahne oldu. Sonuçta bu seti de 27-25 kazandık. Üçüncü seti kaybettik ama dördüncü sette yine eski kimliğimize döndük ve önemli bir galibiyet elde ettik. Rövanşı da kayıpsız geçip, Challenge Kupası’nda yenilmezliğimizi sürdürmek ve yarı finale yükselmek istiyoruz."YÖNETİCİLER SEVİNÇLİBursa Büyükşehir Belediyespor’da Başkan yardımcısı İlhan Satık, Voleybol Federasyonu üyesi Ersin Yılmaz Türk voleybolu için önemli bir galibiyet aldıklarına dikkat çektiler. Satık ve Yılmaz, "Rakibimiz sahasında yenilmiyordu. Son iki sezonda ilk kez yenildiler. Oyuncularımız çok iyi başladıkları ilk seti kazanarak rakibin direncini kırdı. Güzel bir galibiyet. Herkesi kutluyoruz".ARA VERMEYECEKPazar günü 15.00’de oynanacak Çanakkale Belediyespor maçı için yarın yola çıkacak. Yeşil beyazlılar son antrenmanını Çanakkale’de yapacak.FOTOĞRAF