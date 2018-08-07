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Bursa BŞB, voleybolda güç kazanıyor

BURSA,()  Türkiye Voleybol Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, kadrosunu Faik Yaz ve Kerem Can Acar ile güçlendirdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, bir dönem İnegöl...

Bursa BŞB, voleybolda güç kazanıyor

BURSA,() 

Türkiye Voleybol Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, kadrosunu Faik Yaz ve Kerem Can Acar ile güçlendirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, bir dönem İnegöl Belediyespor forması giyen başarılı smaçörler Faik Yaz ve Kerem Can Acar ile anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, belirledikleri hedefler doğrultusunda transferler yapmaya, takıma güç kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Bu sezon iyi bir ekip oluşturduklarını söyleyen Bayhan, sporculara başarılar diledi. 
Yeni transferler Faik Yaz ve Kerem Can Acar, takım halinde iyi performans sergileyerek, Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü Efeler Ligi'ne yükseltmek istediklerini ifade etti.

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