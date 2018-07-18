Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Bursa BŞB, Trap'ta Türkiye şampiyonu

BURSA,()  Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Trap Kulüplerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 'Trap Kulüplerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonası', Bursa Büyükşehir...

Bursa BŞB, Trap'ta Türkiye şampiyonu

BURSA,() 

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Trap Kulüplerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonu oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 'Trap Kulüplerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonası', Bursa Büyükşehir Belediyesi Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda yapıldı. 14 ilde 23 takımın yarıştığı şampiyonada; Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Alp Kızılsu, Oğuzhan Tütün ve Nihan Gürer'li kadrosuyla finalde 66 puan aldı. Elde edilen bu puanla birlikte Büyükşehir Belediyespor, son 5 yılda dördüncü kez Trap Kulüplerarası Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Alp Kızılsu, 125 atışta 121 isabeti ile şampiyonanın en iyi ismi olarak kayıtlara geçti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325