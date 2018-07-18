Bursa BŞB, Trap'ta Türkiye şampiyonu

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Trap Kulüplerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 'Trap Kulüplerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonası', Bursa Büyükşehir Belediyesi Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda yapıldı. 14 ilde 23 takımın yarıştığı şampiyonada; Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Alp Kızılsu, Oğuzhan Tütün ve Nihan Gürer'li kadrosuyla finalde 66 puan aldı. Elde edilen bu puanla birlikte Büyükşehir Belediyespor, son 5 yılda dördüncü kez Trap Kulüplerarası Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Alp Kızılsu, 125 atışta 121 isabeti ile şampiyonanın en iyi ismi olarak kayıtlara geçti.

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