Bursa BŞB, Sultanlar Ligi'ni 5'inci tamamladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 3-1

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xxx), Sadettin Deneri (xxx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Charlotte Leys (xxx), Fatma Yıldırım (xxx), Yvon Belien (xxx), Nilay Karaağaç (xxx), Emiliya Dimitrova (xxx), Merve İkbal Albayrak (xxx) (Aylin Sarıoğlu xxx/ libero, Cansu Aydınoğulları xx, Oleksandra Bytsenko xx, Nurhan İnce xx)

BEŞİKTAŞ: Maja Malgorz Tokarska (xx), Zeynep Seda Uslu (xxx), Şeyma Ercan (xxx), Alesia Rykhliuk (xxx), Dilara Bilge (xxx), Olga Biryukova (xx) (Pınar Eren xxx/libero, Ceylan Arısan xx, Humay Topaloğlu xx, Simay Gazi xx, Marharyta Azizova xx)

SETLER: 20-25, 25-17, 25-20, 25-21

SÜRE: 111 dakika (25, 26, 28, 32)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 5'incilik - 6'ncılık Etabı'nın ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş’ı Cengiz Göllü Salonu’nda konuk etti. Yeşil beyazlılar rakibini 3-1'lik skorla yenerek sezonu 5'inci sırada bitirdi. İki takım arasında oynanan ilk maçı da Bursa temsilcisi 3-1 kazanmayı başarmıştı.

Maça iyi başlayan Beşiktaş, teknik molayı 12-8'lik skor üstünlüğü ile geçti. Belien, Dimitrova, Fatma ile hücumda etkili olan Bursa temsilcisi farkı eritti ve 15-15’lik eşitliği yakaladı. Olga Biryukova’yı Fatma’nın bloklarıyla durudan yeşil beyazlılar, farkı 1 sayıya (21-22) indirdi. Ancak Rykhliuk’ın arka bölümden hücumlarıyla Beşiktaş seti 25-20 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu ve etkili servis ve hücumlarıyla 3-0’lık skor avantajını yakaladı. Ancak Beşiktaş, Rykhliuk’un etkili hücumları, Dilara’nın bloklarıyla farkın açılmasına izin vermedi: 9-8. Bursa temsilcisi teknik molayı 12-10 önde kapadı. Ardından Leys ve İkbal ile üretkenliğini artıran Bursa BŞB, son bölüme 20-14 önde girerken seti de 25-17 kazandı.

Üçüncü sette maça ağırlığını koymaya başlayan Bursa BŞB, teknik molaya 12-6 önde girdi. Beşiktaş ise Alesia Rykhliuk ile direnmeye çalışırken, ev sahibi ekip buna izin vermedi. Nuran’ın etkili servisleriyle ara yeniden açılmaya başlarken bu seti de Bursa BŞB, 25-20 kazandı.

Dördüncü sette Beşiktaş 2-1 önde iken maçın baş hakemi Cihat Fırıncıoğlu’nun tansiyonu düşünce soyunma odasına gitti. Sadettin Deneri maçı yönetirken Tuncay Sevim yardımcılık görevini üstlendi. Bir müddet oyunun durmasının ardından Beşiktaş 5 sayılık üstünlük (1-6) buldu. Ardından yeşil beyazlılar oyuna yeniden ortak olurken teknik molayı 12-11 önde geçti. Dimitrova'nın skorer kimliğiyle öne çıktığı maçta yeşil beyazlılar bu seti 25-21 kazandı ve maçtan da 3-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

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