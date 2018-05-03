Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

Bursa BŞB masa tenisinde Avrupa'da finale odaklandı

BURSA,() AVRUPA arenasında ülkemizi başarıyla temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, şampiyonlar ligi final ilk maçında Hırvatistan’ın Dr. Casl takımı ile karşılaşacak. Geçen yıl mücadele ettiği ETTU...

Bursa BŞB masa tenisinde Avrupa'da finale odaklandı

BURSA,()

AVRUPA arenasında ülkemizi başarıyla temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, şampiyonlar ligi final ilk maçında Hırvatistan’ın Dr. Casl takımı ile karşılaşacak.
Geçen yıl mücadele ettiği ETTU Kupası, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nı ilk sırada tamamlayan ve bu yıl da ligde şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Büyükşehir Belediyespor kadın masa tenisi takımı, ETTU kadınlar Şampiyonlar Ligi Kupası’nı da alarak Avrupa’nın en büyüğü olmak istiyor.
Yarı finalde son iki yılın şampiyonu Almanya’nın TTC Berlin Eastside takımını eleyerek finale yükselen yeşil-beyazlılar, finalde Hırvatistan’ın Dr. Casl takımı ile kıyasıya bir mücadeleye girecek. Yeşil-beyazlılar, İki maç üzerinden yapılacak finalde ilk karşılaşmayı 13 Mayıs Pazar günü oynayacak. BUSKİ Masa Tenisi Salonu’ndaki maç saat 16:00’da başlayacak.
Son maçtan avantajlı skor elde etmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanşı Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde 18 Mayıs Cuma günü Türkiye saati ile 17:00’da oynayacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314