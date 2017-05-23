Bursa Atletizm Salonu’nda sona gelindi

BURSA Osmangazi Belediyesi'nin yaptırdığı Türkiye’nin en büyük atletizm salonunun inşaatında sona gelinirken Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Salonu, kısa süre içinde tamamlayarak Türk sporunun hizmetine sunacağız” diedi.Belediye Başkanı Dündar, bugün Küçükbalıklı Mahallesi’nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu’nda incelemelerde bulundu. Salonu inşaatında çatı kaplama ve sıva çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Başkan Mustafa Dündar, şu bilgileri verdi;:"Türkiye’nin en büyük atletizm salonu inşaatını bitirme aşamasına geldi. Salonun çatı kaplaması ve sıva çalışmaları bitti. Şu anda ıslak zemin olarak tabir edilen inşaat çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içinde bu modern tesisi ülkemize kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz.”

FOTOĞRAFLI