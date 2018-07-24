Burhaniyeli özel sporcular Avrupa’dan madalyayla döndü

Sefer TALAY / BURHANİYE-BALIKESİR,()

Burhaniye Belediyesporlu Özel Sporcular Muhsine Gezer ve Sevim Demircan, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu'nun (INAS) Fransa’nın Paris kentinde düzenlediği Avrupa Yaz Oyunları'nda 2'ncilik ve 3'üncülük kazandı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yetişen atletizmci özel sporcular Muhsine Gezer ve Sevim Demircan, Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil etti. 14-22 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu'nun (INAS) Paris'te düzenlediği Avrupa Yaz Oyunları'na katılan Burhaniyeli özel sporculardan Muhsine Gezer, 800 metrede Avrupa 3’üncülüğü, 4x100 ve 4x400 metrede Avrupa 2’nciliği elde etti. Sevim Demircan ise 4x100 ve 4x400 metrede Avrupa 2’ncisi oldu. Antrenörleri Deniz Erenoğlu ile birlikte Burhaniye Belediyesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal’ı ziyaret eden sporcular, destekleri için teşekkür etti.

"HER ZAMAN YANLARINDAYIZ"

Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Başkan Uysal, özel sporcuların Burhaniye ve Türkiye’ye gurur yaşattıklarını belirtti. Sporcuları altınla ödüllendiren Uysal, “Burhaniye Belediyesporlu Muhsine ve Sevim kardeşlerimizi gösterdikleri başarı ve üstün gayretlerinden dolayı kutluyorum. Özel sporcularımızı yetiştiren ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayan, başta Deniz Erenoğlu hocamıza ve onun nezdinde tüm hocalarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Burhaniye Belediyespor’da çalışmalarını sürdüren sporcuların her zaman destekçisi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI