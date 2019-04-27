Burhan Karaçam: Geçmişten gelen yüklü borçlar olmasaydı bu seneyi faaliyet karıyla kapatacaktık

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,() -

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, üyelere konsolide gelir-gider tablosunu açıkladı.

2017 yılı sonu itibarıyla 598 milyon TL dönem zararı olduğunu kaydeden Karaçam, 2018 yılında gelirler toplamının 763 milyon TL'den 1 milyar 269 milyon TL'ye çıktığını dile getirdi. 2018 yılında 82 milyon TL faaliyet karına geçildiğini belirten Karaçam, ''Geçmişten gelen yüklü borçlar olmasaydı bu seneyi faaliyet karıyla kapatacaktık. Toplam sene sonu zararı 559 milyon olarak görünüyor. Bu tabloyu ilk defa sizlere yönetim tarafından tüzük yükümlerine uygun olarak size sunuyoruz. Sadece derneği değil tüm kulübü görüyorsunuz'' dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Burhan Karaçam'ın açıklamaları

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