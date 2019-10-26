Burhan Karaçam: 612 milyon Euro olan borç, 568 milyon Euro'ya inmiş durumda

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, genel olarak kulübün borçları düşmesine rağmen, TL bazında artış olduğunu, bunun da döviz kurundaki değişiklikten kaynaklandığını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü’nün Ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilyor. Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, divan kurulu toplantısında mali tablolar ile ilgili bilgileri aktardı. Sarı-lacivertli kulübün 612 milyon Euro olan borç ve yükümlülüklerinin 568 milyon Euro’ya indiğini aktaran Karaçam, borçların büyük bölümünün Euro cinsinden olduğunu belirterek, “Türk Lirası varlıklarımızda büyük değişiklik yok. Geçen sene Mayıs ayı sonunda 3.2 milyar lira olan borçlarımız şu an 3.7 milyar liraya geliyor. 612 milyon Euro olan borç ve yükümlülükler ise 568 milyon Euro’ya inmiş durumda” diye konuştu.

“BANKALAR BİRLİĞİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR”

Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Karaçam, “Biz Fenerbahçe olarak, Bankalar Birliği’ne giremedik. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Başkanımız ‘Camiaya Sesleniş’ programında açıklayacak. Bankalar Birliği tarafından bize sunulan modelin ne kadarı yeni yapılanma, ne kadarı borç tasfiyesi biz bunlarla ilgili bir görüş oluşturmadık. Anlaşmaya göre, plana girdiğimiz takdirde, bunun kulübümüz için bir çözüm olması gerektiğini hedefliyoruz. Toplantılarımız devam ediyoruz. Bu şekilde inşallah onlarla olumlu bir noktaya geleceğiz ve yeniden yapılandırmaya çevireceğiz konuyu. Bunu sonuçlandırdığımız zaman camiamızın katkılarıyla bu büyük yükü yürütülebilir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DERNEĞİ’NİN BORCU

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selim Çeçen ise Fenerbahçe Derneği’nin borcunun 2 milyar 268 milyon 992 bin lira olduğunu söyledi.



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