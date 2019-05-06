Burdurlu kick bokscuların hedefi, Dünya Şampiyonası

Mesut MADAN/BURDUR, () - ANTALYA'da, nisan ayında yapılan Türkiye Açık Avrupa Kupası'ndan 1 altın, 5 bronz madalyayla dönen Burdurlu kick bokscular, Dünya Şampiyonası'nı hedeflediklerini söyledi. Avrupa Şampiyonu Davut Kaya, "Milli takıma seçilip, 2020 Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacağım ve Allah'ın izniyle Türk bayrağını göndere çekeceğim" dedi.

Burdurlu kick bokscular, Antalya'da 4- 7 Nisan'da düzenlenen 4'üncü Türkiye Açık Avrupa Kupası'ndan 1 altın, 5 bronz madalyayla döndü. 30 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun mücadele ettiği turnuvada Davut Kaya, 79 kilo 'light contact' branşında yarıştığı 20 sporcuyu yenerek, Avrupa şampiyonu oldu. Elif Aynur 65 kilo 'light contact' ve 'kicklight' branşında, Berk Özalp 42 kilo 'light contact' branşında, Gökçenur Tarhan 'artı 70 k1 rules' branşında, Duygu Yıldıran da 70 kilo 'kicklight' branşında Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Sporcular, kick boks il temsilcisi ve antrenör Deniz Sögü öncülüğünde 1- 9 Temmuz'da Erzurum'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girip, milli takımla dünya şampiyonasına gitmek için çalışmalarını sürdürüyor. Deniz Sögü, Antalya'daki turnuvada Burdur olarak 11 sporcuyla katıldıklarını ve 1 Avrupa şampiyonluğu, 5 Avrupa üçüncülüğü elde ettiklerini belirterek, "Şimdi çalışmalarımızı Erzurum'da 1- 9 Temmuz'da yapılacak Türkiye Şampiyonası için sürdürüyoruz" dedi.

'TÜRK BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKECEĞİM'

Avrupa şampiyonu olan Davut Kaya ise "5 yıldır kick boks yapıyorum. Son 3 yıldır birçok Türkiye derecesi yaptım. Türkiye birinciliklerim, ikinciliklerim var. İlk defa Antalya'da yapılan turnuvada Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Bana her zaman destek olan antrenörüm ve aileme teşekkür ederim. İnşallah temmuz ayında sıkletimde birinci olursam milli takıma seçilip, 2020 Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacağım ve Allah'ın izniyle Türk bayrağını göndere çekeceğim" diye konuştu.

'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONASINDA MADALYA ALMAK'

Avrupa üçüncüsü olan Elif Aynur da "10 yıldır bu sporu yapıyorum. Geçen yıl Belçika'da yapılan Flanders Cup Kick Boks Turnuvası'nda 'light contact' branşında bronz madalya kazanmıştım. Antalya'da yapılan turnuvada da 'light contact' ve 'kicklight' branşlarında Avrupa üçüncüsü oldum. Hedefim Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma girmek ve dünya şampiyonasında madalya almak. Bana destek olan antrenörüm Deniz Sögü ve aileme çok teşekkür ediyorum" dedi.



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