Burdur'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması yapıldı

Mesut MADAN/BURDUR, () -

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 2'nci etabı Burdur'da başladı. Sporcular Burdur Gölü manzarası eşliğinde uçuşlar yaptı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 2'nci etabı Burdur'da başladı. 380 rakımlı Avşar Tepesi'nden uçan sporcular Burdur Gölü Halk Plajı'ndaki yarı çapı 5 metre olan daireye inmeye çalıştı. Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 5'i kadın 27 sporcu katıldı. Yarışma hava şartları uygun olması halinde yarınki atlayışlarla sona erecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi ve Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Bahri Kılıçaslan, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kılıçaslan, "Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nın birincisi Mersin'de yapılmıştı. Yarışmamıza 5'i kadın 27 sporcu katılıyor. İki hafta sonra üçüncü etap Hatay'da ve süper final Bursa'da yapılacak. Bu yarışmalarda ilk 5'e giren arkadaşlarımız milli takıma seçilecek" dedi.

Burdur'da sporcuların göl manzaralı uçuş gerçekleştirdiğini vurgulayan Bahri Kılıçaslan, "Bundan sonraki yıllarda da bu yarışmalar Burdur'da devam edecek. İleriki dönemde Dünya Kupası'nın Burdur'da yapılmasını plânlıyoruz" diye konuştu.

Yarışmanın yapıldığı Halk Plajı'nı ziyaret ederek sporcularla bir süre görüşen Vali Hasan Şıldak da şöyle konuştu:

"Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Yamaç Paraşütü İl Temsilciliğimizin katkılarıyla yapılıyor. İlimizde bu tür spor faaliyetinin yapılması bizleri de heyecanlandırdı. Başarılı atlayışları ben de izledim. Burdur pek çok konuda olduğu gibi yamaç paraşütünde de hem il merkezi hem de Salda Gölü kenarında iki güzel parkura sahip. Bu parkurların daha da iyileştirilmesi ve şartlarının geliştirilmesini sağlayacağız önümüzdeki dönemde."

Yarışmaya Adana'dan katılan Mustafa İri, "Türkiye'nin farklı şehirlerinden birçok arkadaşımız var. Burdur'a ilk defa geldim. Çok keyif aldım. Uzun yıllar Fethiye'de yamaç paraşütü pilotluğu yaptım. Burası yamaç paraşütü için çok ideal şehirlerden birisi. Sadece biraz destek verilmesi lazım" dedi.

Mersin'den katılan Adnan Coşkun Gücenmez, "Burdur çok güzel. Uçuş alanı ve manzarası çok güzel. Geçen sene de gelmiştim. Göl gittikçe çekiliyor. Bu çok üzücü. Umarım yetkililer buna bir çözüm bulur" diye konuştu.

Mersin'den katılan Mediha Sevgen de "Mersin'deki yarışmada ikincilik elde etmiştim. Hedefim Burdur'da birinci olmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Atlayış yapan sporcular

- Bahri Kılıçaslan'ın açıklamaları

- Vali Şıldak'ın açıklamaları

- Atlayış yapan sporcular

- Sporcularla röportaj

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)