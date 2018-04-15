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Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçında yok

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasığındaki ağrı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. 45 puanla ligde 5'inci sırada yer...

Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçında yok

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasığındaki ağrı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
45 puanla ligde 5'inci sırada yer alan bordo-mavililer, yarın deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma noktasında iddiasını sürdürmeye çalışacak. Saat 20.00'de Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
BURAK YILMAZ KADRODAN ÇIKARTILDI
Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın kasığındaki artan ağrı nedeniyle bu maç öncesi kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Burak'ın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Okay da bu maçta forma giyemeyecek. 
Ayrıca hafta içerisinde antrenmanda sakatlanan Castillo'nun dışında Onazi, Batuhan ve Esteban'ın da tedavileri devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, cezalı Okay'ın yerine bu maçta Uğur'a, sakatlığı bulunan Onazi'nin yerine Bero'ya, kadrodan çıkartılan Burak'ın yerine ise N'Doye'a görev vermesi bekleniyor.
OSMANLISPOR İLE 18'İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Osmanlıspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 18'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 maçta Trabzonspor'un ikisi hükmen toplam 9, Osmanlıspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.
TRABZONSPOR'UN OSMANLISPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞÖYLE:
Onur- Kamil Ahmet, Uğur, Hubocan, Novak- Kucka, Bero- Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay- N'Doye
SAKAT: Esteban, Onazi, Castillo, Batuhan, Burak
CEZALI: Okay

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