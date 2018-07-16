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Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi belli oldu

Paksoy: "4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır" İSTANBUL, () Trabzonspor, sakatlık geçirdiği için kamptan ayrılan ve İstanbul'a gelerek operasyon geçiren Burak Yılmaz ile ilgili resmi sitesinden...

Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi belli oldu

Paksoy: "4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır"

İSTANBUL, ()

Trabzonspor, sakatlık geçirdiği için kamptan ayrılan ve İstanbul'a gelerek operasyon geçiren Burak Yılmaz ile ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı. 
Sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası Slovenya kampından ayrılarak tedavisi için İstanbul'a giden Burak Yılmaz ameliyat oldu. İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçiren 33 yaşındaki golcü, müşahede altına alındı. Burak Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Melih Paksoy, "4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır" dedi.
Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da Burak Yılmaz'ı ameliyatı öncesinde yalnız bırakmadı. Burak Yılmaz ile görüşen Ağaoğlu, "Futbolcumuzun sağlığı her şeyin önünde geliyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Burak daha da güçlenerek aramıza dönecektir" açıklamasında bulundu.

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