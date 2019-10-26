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Burak Kızılhan: Genel sekreterlik görevini onurla devraldım

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL / Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.  8 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısında genel sekreterlik...

SPOR 26.10.2019, 13:29
Burak Kızılhan: Genel sekreterlik görevini onurla devraldım

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. 
8 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısında genel sekreterlik görevine getirildiğini söyleyen Burak Kızılhan, "8 Ekim'deki yapılan toplantı sonrasında bazı kararlar alındı. Yapılan planla Sevil Zeynep Becan'ın görevini onurla devraldım. Kulübümüzün en değerli makamlarından biri olan genel sekreterliğine seçilmek beni için onurdur. Sayın Cumhurbaşkanımız 25 yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyesi olmuştur. Kendileri birazdan bu salonda bizi şereflendireceklerdir. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Öncelikle Barış Pınarı Harekatı'na değinmek istiyorum. Harekatta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Allah, devletimize, askerimize güç kuvvet versin" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ali Koç'un plaket vermesi
-Burak Kızılhan'ın açıklamaları

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