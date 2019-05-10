Burak Gürsoy'un hedefi dünya şampiyonluğu

ESENYURT Belediyesi’nin desteğiyle başladığı Triatlon’da başarıdan başarıya koşan doğuştan engelli 24 yaşındaki sporcu Burak Gürsoy, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. 4 ay gibi kısa bir zamanda elde ettiği başarılarla dikkati çeken Gürsoy, hedefine ulaşmak için çok sıkı çalışıyor.

Engelli sporcu Burak Gürsoy, yaşadığı zor hayat şartları ve engellerine rağmen spora tutunarak kazandığı şampiyonluklarla örnek oluyor. Gürsoy spor hayatına 4 ay önce Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı spor salonlarında başladı. 24 yaşındaki engelli sporcu Burak Gürsoy, kısa zamanda iyi bir performans göstererek bisiklet ve koşudan oluşan iki spor dalını içerisinde barındıran Duatlon da 2 kez Türkiye ikinciliği ve koşu, bisiklet ve yüzmeden oluşan üç spor dalını kapsayan Triatlon da ise Türkiye üçüncülüğü yakaladı. Milli Takım seçmelerine hazırlanan Gürsoy, 6-7 Ekim’de yapılacak Dünya şampiyonasında şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor.

1995 yılında Üsküdar’da doğan Burak Gürsoy iki yaşında anne ve babasının ayrılması sebebiyle Trabzon’a giderek dedesinin yanında yaşamaya başladı. Doğuştan sağ el parmaklarının üçü eksik olan engelli sporcu, 7 yaşına kadar dedesiyle birlikte yaşadı. Babası yeniden evlenince İstanbul’a yanına dönen Burak, ailesinin onu istememesi üzerinde 8 yaşında ailesinin yanından ayrılarak yalnız yaşamaya başladı. Yalnız kaldığı süre içerisinde hayatını idame ettirebilmek için çeşitli işlerde çalıştığını söyleyen Burak Gürsoy, “Yalnız kaldım ama hep iyi insanlara denk geldim. Okuyamadım, şuan ortaokulu dışarıdan okuyorum. 8 yaşımdan beri hayata tutunmaya çalıştım. Şuan sanayide bir firmada çalışıyorum. Ailem olmadığı için patronum bana iyilik olsun diye iş yerinde kalmama izin verdi. İş yerinin çatısında bir yer yaptı, orada kalıyorum” dedi.

Esenyurt Belediyesi spor eğitmenlerinin 3 yıl önce kendisini fark edip ikna etmeye çalıştığını söyleyen engelli sporcu Gürsoy, “Onun sayesinde sporla tanıştım. Spor yapmanın tadını bilmediğim ve hayatımı hep işe odakladığım için geç başladım. Sporun tadını aldıktan sonra çok sevdim ve daha da azmettim. İlk olarak Esenyurt Belediyesi’nde Ampute futbol takımına girdim. Hocam beni antrenmanlarda koşturmaya başladı. Koşmaya alışkın olduğumu görünce bana atletizm var bunu deneyelim, belki bu alanda başarı elde edersin dedi. Böylece başlamış oldum” diye konuştu.

“ÖDÜNÇ BİSİKLETLE ŞAMPİYONAYA HAZIRLANDIM”

Duatlon sporuna başladığında bisikletinin olmadığını söyleyen Gürsoy, “Yarışmaya çıkacaktım, Spor Müdürlüğü’nde Ramazan hocamdan bisikletini istedim. Marmaris’e gittim orada Duatlon’da Türkiye ikinciliği elde ettim. Oradan dereceyle dönünce hocam çok sevindi ve bana destek olmak adına bisikletini bana hediye etti. Derece alınca ve insanların bana güvendiğini görünce özgüvenim yükseldi daha sıkı çalışmaya başladım” şeklinde konuştu.

Yarışmalara her gün 10 km koşu, antrenman ve bisiklet sürerek hazırlanan Gürsoy, ailesi olmadığı için motivasyonunu hocalarından, kendisi gibi engelli sporcu arkadaşlarından ve kendisini alkışlayanlardan aldığını söyledi.

“DERECELERİMİ KİMSEYE BIRAKMAYA NİYETİM YOK”

Bundan sonra ki hedefinin Para Driatlon dalında Dünya şampiyonu olmak olduğunu söyleyen Gürsoy, “Derecelerimi bırakamaya niyetim yok. 6-7 Ekim’de Türkiye’de dünya şampiyonası olacak ona katılacağım. Ondan önce Milli takım seçme yarışları var, onlara hazırlanıyorum. Bu süreçte bana destek olan Esenyurt Belediyesi spor ailesine verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hedefim, 5-6 Ekim’de yapılacak para Triatlon Dünya Şampiyonasında derece elde ederek bayrağımızı dalgalandırmak. Ben bütün para atlet arkadaşlarımın, engelli kardeşlerimin eve kapanmamasını ve ailelerin çocuklarını desteklemelerini istiyorum” şeklinde konuştu.