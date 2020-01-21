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Burak Çalık, Yılport Samsunspor’da
SPOR 21.01.2020, 16:17
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Yılport Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’dan Burak Çalık ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Yukatel Denizlispor’da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık’ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Çalık, yarın Samsun’a gelerek sözleşme imzalayacak.
Yukatel Denizlispor’da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık’ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Çalık, yarın Samsun’a gelerek sözleşme imzalayacak.
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