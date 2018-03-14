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Bunge Ravenna - Maliye Piyango: 0-3

İSTANBUL,() SALON: Palazzo Mauro de Andre  HAKEMLER: Milan Nikolic (Bosna Hersek), Marko Seifried (Slovenya) RAVENNA: Marechal, Diamantini, Buchegger, Poglajen, Georgiev, Orduna, Goi (L) (Raffaelli, Gutierrez Suarez, Vitelli, Marchini) MALİYE PİYANGO:...

Bunge Ravenna - Maliye Piyango: 0-3

İSTANBUL,()

SALON: Palazzo Mauro de Andre 
HAKEMLER: Milan Nikolic (Bosna Hersek), Marko Seifried (Slovenya)
RAVENNA: Marechal, Diamantini, Buchegger, Poglajen, Georgiev, Orduna, Goi (L) (Raffaelli, Gutierrez Suarez, Vitelli, Marchini)
MALİYE PİYANGO: Kemal, Venno, Halil İbrahim, Uğur, Gjorgiev, Stankovic, Murat (L) (Aslan, Sercan Yüksel)
SETLER: 21-25, 19-25, 23-25
SÜRE: 82 dakika (26, 26, 30)

2018 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Maliye Piyango, yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Bunge Ravenna takımını 25-21, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Rövanşı maçı 21 Mart Çarşamba günü saat 18.30'da Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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