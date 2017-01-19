Bundesliga'nın ikinci yarısı başlıyor, Yunus Mallı Wolfsburg forması giyecek

Bundesliga, yarın yeniden start alıyor
Yunus Mallı ligin ikinci yarısında Wolfsburg forması giyecek
Almanya 1.Ligi (Bundesliga) devre arası tatilinin ardından yeniden start alıyor. Bundesliga'da 17. hafta yarın akşam 20.30'da Freiburg- Bayern Münih maçı ile başlayacak.
Cumartesi programı ise şöyle:
FC Schalke04- FC Ingolstadt
VFL Wolfsburg-Hamburger SV
FC Augsburg-1899 Hoffenheim
SV Werder Bremen- Borussia Dortmund
SV Darmstadt 98- Borussia Mönchengladbach
RB Leipzig-Eintracht Frankfurt
Pazar günü ise iki maç var
Bayer Leverkusen-Hertha Berlin
FSV Mainz05-1.FC Köln
Bundesliga'da 20.12.2016/21.12.2016 tarihinde oynan 16. hafta sonunda Bayern Münih 39 puanla 1. sırada yer alırken, RB Leipzig 36 puanla 2. sırada bulunuyor. Hertha Berlin ise 30 puanla tabelanın 3. sırada yer buldu.
Öte yandan Bundesliga'da FSV Mainz 05'te forması giyen ve devre arasında sürpriz bir şekilde VFL Wolfsburg'a transfer olan milli oyuncumuz Yunus Mallı, Bundesliga'da ilk kez Hamburger SV karşısında VFL Wolfsburg forması giyecek.
Temel ELCİVAN-ALMANYA/