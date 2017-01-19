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Bundesliga'nın ikinci yarısı başlıyor, Yunus Mallı Wolfsburg forması giyecek

Bundesliga, yarın yeniden start alıyor Yunus Mallı ligin ikinci yarısında Wolfsburg forması giyecek Almanya 1.Ligi (Bundesliga) devre arası tatilinin ardından yeniden start alıyor. Bundesliga'da 17. hafta yarın akşam 20.30'da Freiburg- Bayern...

Bundesliga'nın ikinci yarısı başlıyor, Yunus Mallı Wolfsburg forması giyecek

Bundesliga, yarın yeniden start alıyor

Yunus Mallı ligin ikinci yarısında Wolfsburg forması giyecek

Almanya 1.Ligi (Bundesliga) devre arası tatilinin ardından yeniden start alıyor. Bundesliga'da 17. hafta yarın akşam 20.30'da Freiburg- Bayern Münih maçı ile başlayacak.

Cumartesi programı ise şöyle:

FC Schalke04- FC Ingolstadt

VFL Wolfsburg-Hamburger SV

FC Augsburg-1899 Hoffenheim

SV Werder Bremen- Borussia Dortmund

SV Darmstadt 98- Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig-Eintracht Frankfurt

Pazar günü ise iki maç var

Bayer Leverkusen-Hertha Berlin

FSV Mainz05-1.FC Köln

Bundesliga'da 20.12.2016/21.12.2016 tarihinde oynan 16. hafta sonunda Bayern Münih 39 puanla 1. sırada yer alırken, RB Leipzig 36 puanla 2. sırada bulunuyor. Hertha Berlin ise 30 puanla tabelanın 3. sırada yer buldu.

Öte yandan Bundesliga'da FSV Mainz 05'te forması giyen ve devre arasında sürpriz bir şekilde VFL Wolfsburg'a transfer olan milli oyuncumuz Yunus Mallı, Bundesliga'da ilk kez Hamburger SV karşısında VFL Wolfsburg forması giyecek.

Temel ELCİVAN-ALMANYA/

 

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