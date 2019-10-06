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Bundesliga'da yeni lider Mönchengladbach
Almanya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach, sahasında ağırladığı Augsburg'u 5-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in rakibi Borussia Mönchengladbach, Almanya Bundesliga'nın 7'nci haftasında...
SPOR 06.10.2019, 18:31
Almanya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach, sahasında ağırladığı Augsburg'u 5-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in rakibi Borussia Mönchengladbach, Almanya Bundesliga'nın 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup ederek puanını 16 yaptı ve ligde 1'inci sıraya yükseldi.
Karşılaşmada ev sahibi ekip Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada Denis Zakaria, 8 ve 13'üncü dakikalarda Patrick Herrmann, 39'uncu dakikada Alassane Plea ve 83'üncü dakikada Embolo kaydetti. Konuk takım Augsburg'un tek golü ise 80'inci dakikada Florian Niederlechner'den geldi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in rakibi Borussia Mönchengladbach, Almanya Bundesliga'nın 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup ederek puanını 16 yaptı ve ligde 1'inci sıraya yükseldi.
Karşılaşmada ev sahibi ekip Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada Denis Zakaria, 8 ve 13'üncü dakikalarda Patrick Herrmann, 39'uncu dakikada Alassane Plea ve 83'üncü dakikada Embolo kaydetti. Konuk takım Augsburg'un tek golü ise 80'inci dakikada Florian Niederlechner'den geldi.
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