Bulgaristan'da Koca Yusuf Yağlı Güreşleri düzenlendi

Cihan pehlivanı Koca Yusuf anısına, Bulgaristan'da doğduğu Karalar köyünde 'Koca Yusuf Yağlı Güreşleri düzenlendi. Güreşlerin başpehlivanlığını Edirne Belediyesi güreşçisi Serkan Üğdüller kazandı.Cihan pehlivanı Koca Yusuf anısına 2012 yılında Koca Yusuf'un doğduğu ve yaşadığı Bulgaristan'ın Şumnu kentine bağlı Hitrino Belediyesi sınırları içerisindeki Karalar köyünde, Edirne Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle başlatılan, 'Koca Yusuf Yağlı Güreşleri'nin 7'ncisi gerçekleştirildi. Güreşler öncesinde köyde Koca Yusuf'un doğduğu evin alanında yaptırılan Koca Yusuf Müzesi'nde tören düzenlendi. Buradaki Koca Yusuf Heykeli'ne Hitrino Belediye Başkanı ve diğer katılımcılar tarafından çelenk bırakıldı. Edirne Belediyesi adına kafile Başkanı ve Kırkpınar Organizasyon sorumlusu İbrahim Doğan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Selim Bilginkaya anıta çelenk sundu. Daha sonra tören korteji Edirne Belediyesi davul-zurna ekibi eşliğinde güreşlerin yapılacağı alana geçti.Hitrino Belediye Başkanı Nuriddin İsmail, bu yıl güreşlere hem pehlivan hem de izleyici olarak katılımın beklenenden fazla olduğunu, bu ilginin de kendilerine mutluluk ve heyecan verdiğini söyledi. İsmail, "Türkiye ve Makedonya'dan gelen misafirlerimizin ilgisi bizi çok mutlu etti. Bu, gelecekte Koca Yusuf Güreşleri'nin gelişerek devamı için bizlere umut ve heyecan katıyor. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.Koca Yusuf Kültür ve Spor Derneği Başkanı Arif Ahmed, Koca Yusuf Yağlı Güreşleri'ni düzenlemekten mutlu olduklarını, geçen zaman içerisinde hem yapılanma hem de güreşlere katılım konusunda büyük aşamalar kat ettiklerini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.Edirne Belediyesi'nin malzeme cazgır, hakem ve davul-zurna ile destek olduğu 7 kategorideki güreşlere, Türkiye, Bulgaristan ve Makedonya'dan 101 pehlivan katıldı. Güreşlerin başpehlivanlığını Bulgaristan'dan katılan rakibi Hüseyin Bayram'ı finalde yenen Edirne Belediyesi güreşçilerinden Serkan Üğdüller kazandı.2020 yılında yapılacak Koca Yusuf Yağlı Güreşleri Ağalığı'na da yeniden Behzat Yahya seçildi.



