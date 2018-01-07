Bülent Uygun'un gözü Bucasporlu Atakan'da

El-Gharafa kulübünün, resmi olarak Bucaspor'la görüşmelere başladığı belirtildi. Daha önce yaptığı açıklamada Atakan'ı bu sezon satmayı düşünmediğini ifade eden Başkan Ahmet Doğan'ın, Katarlılara nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. Bucaspor'da 2010-11 sezonunda Süper Lig'de görev yapan Uygun, 7 hafta sonunda Eskişehirspor'a gitmişti. Sarı-lacivertli camia ve taraftarlar Uygun'un bu hamlesine büyük tepki göstermiş, tecrübeli teknik adamın yaptığı transferlerle kulübü batırdığını iddia etmişti.
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