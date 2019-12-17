istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bülent Uygun: Alternatifsiz oluşumuz bizi olumsuz etkiliyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Manisa FK deplasmanına çıkacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü.  Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent...

SPOR 17.12.2019, 15:04
Bülent Uygun: Alternatifsiz oluşumuz bizi olumsuz etkiliyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Manisa FK deplasmanına çıkacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü. 
Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Uygun, takıma geldiğinden bu yana yaşadıkları sıkıntıların bulunduğunu söyledi. Uygun, "Sezon başında kurulan takımın yüzde 60'ının olmayışı, alternatifsiz oluşumuz da ister istemez bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Fakat kalan futbolcu kardeşlerim aslanlar gibi mücadele ediyor. Öncelikle onlara sahada verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. Futbolda yenmek kadar yenilmekte var. Şimdi önümüze bakacağız" dedi.
"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
İki önemli maç oynayacaklarını belirten Uygun, "Öncelikle kupa maçında Manisa ile oynayacağız. Bu maçta kendi alt yapımızdaki evlatlarımız görme ve gelecekte Kayserispor'un neresinde olacaklarını analiz etmek için iyi bir fırsat olacak. Diğer taraftan ise bu ligi yedekleriyle bile sırtlayacak, şampiyonluğa oynayabilecek Başakşehir ile çok zorlu bir maçımız olacak. Taraftarımızın desteği burada çok önemli. Onların desteği ve dualarıyla bu süreci başaran taraf olacağız" diye konuştu.
"GÜRAY BU HATAYI DAHA YAPMAZ"
Gaziantep FK futbolcusu Güray Vural'ın oynadıkları maçta yaptığı harekete de değinen Uygun, "Güray buradan iyi kötü ekmek yedi. Biz bir şekilde bir yerlerden kötü ayrılabiliriz bizim mesleğimiz bu. Güray'da bu şehirden taraftarla sorunlu ayrıldı. Maç sonu Güray özür diledi. Kendisi burada yaşadığı çok kötü şeyler olduğunu söyledi. Bende kendisine biraz sitem ettim ve kızdım. Gerekenleri söyledim. Güray bu hatayı bir kez daha yapmaz" ifadelerini kullandı.
GÖKHAN ÜNAL GERİ DÖNDÜ
2005-2006 sezonunda Kayserispor formasıyla 25 gol atarak, gol krallığı elde eden Gökhan Ünal sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenör olarak göreve başladı.  Antrenman öncesi açıklama yapan Gökhan Ünal, şöyle konuştu: 
"İsmimi Kayserispor'da duyurdum.  Bülent Bölükbaşı aradığında hiç düşünmeden geldim. Mevzu Kayserispor olunca gerisi teferruattır. Burada eski aile ortamını oluşturacağız. Takımı eski özlenen  Kayserispor'a döndürmek için çalışacağız. Kayserispor'a yakışır futbolcuları bulduktan sonra takıma kazandırmak istiyoruz. İnşallah Kayserispor'u tekrar güzel günlere getireceğiz." 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bülent Uygun'un açıklamaları 
-Gökhan Ünal'ın açıklamaları 
-Antrenmandan detaylar

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:24
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10