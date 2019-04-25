Bülent Korkmaz: Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu haftaki rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un son iki hafta oynadığı maçları kazandığını belirterek, "Maçı kazandığımızda bizi nelerin beklediğini herkes biliyor. Bu sıralamada kalıp sezonu bitirirsek şehir için camia için çok iyi olur" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, gazetecilerle bir araya geldi. Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Korkmaz, takımının iki hafta üst üste aldığı galibiyetle oyuncularının moralinin yükseldiğini söyledi. Futbolcularının sahada elinden gelenin en iyisini yaparak ilk hedefleri olan 41 puana ulaştıklarını anlatan Korkmaz, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İkinci yarıya başlarken zor dönem geçirdik. Ancak bu dönemde başkan ve yöneticiler destek oldu. Oyuncular da zor dönemi atlatıp düşündüğümüz puanı yakaladı. Hedefler bitmiyor. Birçok kişinin aklında başka hedefler var. Ben şunu vurguluyorum, maç maç düşüneceğiz. Sonunda da bu seviyede kalmaya çalışacağız. Son 3-4 haftadaki gerginlik, baskı üzerimizden gitti. Güzel, keyifli, heyecan verici ortam oluştu. Sezon sonuna kadar böyle devam etmesini istiyorum" diye konuştu.

"BU SIRALAMADA KALIP SEZONU BİTİRİRSEK ÇOK İYİ OLUR"

Rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un son 2 maçını kazandığını ve Göztepe deplasmanında da iyi futbol oynadığını aktaran Korkmaz, şunları söyledi:

"Bizim maçta da iyi oynayacaktır. Mücadelesi üst düzey maç olacaktır. Biz de rakibimizden daha fazla koşup, mücadele etmemiz lazım. Takım halinde oynamamız lazım. Takım halinde oynadığımızı zaman iyi işler yapıyoruz. Maç kendi sahamızda, taraftarımızla olduğu için coşku hissediyoruz ama o coşku bizi oyundan koparmamalı. Zor bir maç olacak. Buraya kazanma hedefiyle, kaybetmemeye gelen bir takım var. Bunun bilincindeyiz. Sezon sonuna kadar maç maç düşündüğümüzde, bu maçı kazandığımızda bizi nelerin beklediğini herkes biliyor. Bu sıralamada burada kalıp sezonu bitirirsek şehir için camia için çok iyi olur. Kazandıkça her şey ortaya çıkar. Erzurum maçında istediğimizi elde edersek daha net konuşabiliriz."

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK KUPA KALDIRMAK İSTERİM"

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yıllarda Anadolu takımlarının başarılı olduğunun hatırlatılması üzerine Korkmaz, şöyle konuştu:

"Kulübün bakış açısı ne, ne düşünüyor o çok önemli. Biz genç oyuncuları oynatmayı, tecrübe sahibi yapmayı düşündük. Bunda da son derece başarılı olduk. Diğer takımların kulüp yönetimlerinin ne düşündüğünü bilmiyorum. Gelecek sezonlarda biz de bu düşünceyi yaşayacağız. Kupa, kupadır. Kazanırsan, müzende kupa oluyor. Avrupa'ya gidiyorsunuz. İngiltere'de 3 kupa oynanıyor. Ben hafife alınacağını düşünmüyorum. Ligde şampiyonluk çok önemli ama kupada da şampiyon olmak çok önemli. Benim için çok önemli. Teknik direktör olarak bir kupa kaldırırız, onu da görürüz inşallah."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

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